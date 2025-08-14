Mala manipulación de una fuente calórica provocó un amago de incendio en buque atracado en el Puerto de San Antonio

Un amago de incendio en la bodega del buque Timber Navigator, atracado en el Puerto de San Antonio, movilizó a seis unidades del Cuerpo de Bomberos, que lograron contener la emergencia que no revistió peligro por el contenido de la nave.

A eso de las 22:30 horas de este miércoles 13 de agosto, fueron despachados voluntarios de la institución tras recibir un llamado que les alertaba de humo al interior de un buque en el sitio 1 del terminal marítimo, perteneciente a la empresa STI.

El superintendente de Bomberos San Antonio, Esteban Hinojosa, explicó que "al llegar al lugar, se establece que hay una mala manipulación de una fuente calórica, que será investigada" por personal de la misma institución y por la Capitanía de Puerto.

En tanto, el capitán de Puerto de San Antonio, capitán de Fragata LT Eugenio Bosque, precisó que se trató de "un incendio en el sitio 1 del terminal internacional de San Antonio, debido a un trabajo que se estaba realizando a bordo del buque para la destrinca de la carga, donde se provocó un amago incendio".

La empresa STI informó de este amago de incendio en el buque Timber Navigator, que fue "por causas que se encuentran en investigación". Asimismo, indicaron que, de forma preventiva, se activaron los protocolos ante estos casos y se notificó a la autoridad. "El incidente se controló rápidamente gracias a la pronta respuesta de la tripulación de la nave, bomberos y el equipo de emergencias del terminal".

Cabe hacer presente que la emergencia fue contenida gracias a la activación del sistema de incendio del buque, además de la ayuda de los bancos de CO2. Lo ocurrido no dejó personas lesionadas ni daños a la infraestructura portuaria, aunque sí se tuvieron que detener las faenas al interior de la nave, por orden de la Autoridad Marítima.

Además, desde la Armada informaron que, de acuerdo a la planificación, durante la mañana de este jueves 14 de agosto se efectuará la apertura de la bodega afectada para verificar su estado y establecer los próximos pasos a a seguir en el caso.

PURANOTICIA