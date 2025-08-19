Madre y su bebé de sólo nueve meses fueron baleadas al interior de una casa en Quillota

Una madre y su hija de 9 meses fueron baleadas al interior de una vivienda en la comuna de Quillota, región de Valparaíso.

Este hecho se produjo la madrugada de este martes en San Pedro, en un caso que estaría vinculado a una "quitada" de droga.

Un grupo de sujetos armados ingresó al hogar en el sector de El Cerrillo efectuando una serie de disparos, resultando heridas la mujer y la bebé.

Según información preliminar, la madre recibió un disparo en la mano y la lactante en el antebrazo, por lo que fueron trasladadas hasta un centro asistencial donde se mantienen fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, Carabineros se encuentra investigando este hecho y trabaja para identificar y capturar a los responsables que se dieron a la fuga tras el ataque.

