Madre de adolescente desaparecido en playa de Valparaíso cuestiona falta de ayuda de autoridades: "Nos sentimos solos”

La búsqueda de Martín, un adolescente de 14 años desaparecido en la playa Las Torpederas de Valparaíso, continúa sin resultados a diez días de su desaparición. El menor de edad fue visto por última vez el sábado 13 de septiembre, cuando a eso de las 18:00 horas se lanzó al mar junto a familiares en medio del fuerte oleaje. Desde entonces no se ha tenido rastro de su paradero, pese a los incesantes operativos encabezados por la Armada de Chile y apoyados por buzos, voluntarios y cercanos.

En medio de esta desesperada búsqueda, se realizó una velatón en este sector de la costa porteña, instancia donde la madre de Martín, identificada como Elena, criticó en conversación con Puranoticia.cl la ausencia de autoridades como la alcaldesa Camila Nieto y de personal de la Armada de Chile, acusando que no se han hecho presentes y que la familia necesita de su ayuda para dar con el adolescente.

“No tengo palabras porque mi dolor y el dolor de nuestra familia es terrible. Yo sé que los que son papás van a entender el dolor. Nosotros como familia nos sentimos mal, nos sentimos solos porque las autoridades no se ven acá. Nosotros necesitamos del apoyo de la Alcaldesa, que se haga presente con buzos. Acá hay hartas escuelas de buzos. Yo he visto desde el día que pasó esto, porque la Armada no llegó al rescate de mi hijo, sino que fueron los buzos de aquí de la playa a buscarlo”, sostuvo la madre.

Asimismo, recalcó que “la Armada no llegó. Los llamó el caballero del restaurante, que él fue el que tiró algo para salvar a los niños. Salió mi sobrino ahogado”.

Junto a la crítica, Elena agradeció el apoyo que han recibido de parte de un colectivero oriundo del cerro Los Placeres de Valparaíso que tiene conocimientos en buceo y que ha estado todos los días colaborando en el sector para dar con el paradero de Martín. “Él está día y noche buscando con los familiares por parte de papá”, expresó.

También dio sus agradecimientos a la familia del ex core Manuel Murillo y de la concejala Jazmín Murillo, quienes a diario llegan al lugar a entregarles colaciones. En ese sentido, la madre del adolescente desaparecido reiteró que “a la Alcaldesa no la he visto acá, no nos ha dado ayuda, nos mandó para ayuda psicológica, pero eso no lo necesitamos en estos momentos, sino que necesitamos que se sumen buzos de las escuelas porque día y noche veo a un solo buzo, que se llama Claudio y que viene de manera voluntaria, dejando de lado su sustento en su colectivo. Él no se quiere ir a su casa por encontrar a mi hijo”.

A las labores de búsqueda también se han sumado pescadores de la Caleta Portales, quienes han realizado verdaderos patrullajes por la bahía porteña para buscar algún rastro de Martín. A su vez, la familia agradeció al dueño del restaurante ubicado en las cercanías de la playa Las Torpederas, quien también ha brindado colaboración desde un primer momento, sumado a la facilitación del baño para las personas que siguen buscando.

Por último, la madre del menor de edad desaparecido hizo un llamado a que “se pongan la mano en el corazón porque si le hubiera pasado a otro niño yo también hubiera ayudado. Nosotros solamente hemos visto como autoridad a la familia Murillo y nada más que eso. Ellos nos traen colaciones para que comamos y son los que están haciendo las gestiones porque necesitamos gente, necesitamos gente de la Municipalidad y a la Alcaldesa, para que se sume acá a la búsqueda y nos pueda mandar gente rescatista y buzos”.

Cabe hacer presente que a 10 días de su desaparición en el fuerte oleaje de la playa Las Torpederas, aún no hay novedades sobre el hallazgo de Martín, mientras sus familiares –oriundos todos de Valparaíso, específicamente de la población Montedónico de Playa Ancha– mantienen los esfuerzos y el llamado a reforzar el trabajo de búsqueda en la zona.

