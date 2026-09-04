Macrocentro del Cáncer: Gobierno busca acelerar proyecto para la región de Valparaíso

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, se reunió con representantes de los hospitales de la provincia de Valparaíso y del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) con el objetivo de trabajar en una hoja de ruta que permita agilizar la concreción del futuro y anhelado Macrocentro del Cáncer anunciado esta semana por la ministra de Salud, May Chomalí. La instancia no será la única cita, ya que en las próximas sesiones convocará a otros actores de la red sanitaria, entre ellos, representantes de los gremios de la Salud y la comunidad.

“Lo que me corresponde a mí como autoridad regional es coordinar los servicios para que ese anuncio se concrete en un proyecto específico. Entonces, generamos este espacio de conversación entre los actores relevantes, que son fundamentalmente la comunidad médica y los distintos servicios técnicos que participan en este proyecto, para ponernos de acuerdo y fijar un cronograma”, explicó el delegado.

Asimismo, agregó que "esta iniciativa ha tenido muchos tropiezos históricos, por diversas razones, pero hoy estamos más cerca de la meta. Entonces, nada puede afectar este proceso. Por ello, debemos fijar un norte pensando siempre en los pacientes. Hoy tuvimos el aporte de los directivos del Hospital Van Buren y del Hospital Eduardo Pereira, del Servicio de Salud, para asegurarnos que esta obra se concrete yen el plazo más corto posible”.

La autoridad presidencial, además, detalló que “somos la segunda región con más tipos de cáncer; tenemos una población cada vez más envejecida y, por lo mismo, van a haber más personas con esta enfermedad; y tenemos una debilidad institucional, que es que tenemos pocos especialistas. Existe una oferta privada, pero lo peor lo que nos puede ocurrir es que lleguemos tarde y no tengamos una respuesta pública, porque no todos pueden llegar a la atención privada. Por eso es que este proyecto es super importante. Y para ello, estamos trabajando en red”.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, señaló que “hemos hecho importantes anuncios para la región de Valparaíso y sin dudas el Macrocentro del Cáncer traerá mejor salud y mejor calidad de vida para los pacientes. La región merece más y mejor salud, y ese es el compromiso del Gobierno del Presidente Kast”.

VOCES TÉCNICAS

Una de los asistentes a esta convocatoria fue la directora del Hospital Eduardo Pereira, Daniela Sigmund, quien valoró que “el tener distintos actores dentro de esta mesa, que puedan tener una referencia técnica, logística y además, de conocimiento sobre lo que ya se ha trabajado, nos inspira a que realmente podamos lograr obtener unos resultados en un plazo corto porque el cáncer no puede seguir esperando y es algo que desde el ministerio lo han dicho y lo queremos apoyar nosotros como actores claves dentro del proceso”.

Por su parte, el director (s) del Hospital Carlos Van Buren, Simón Rojas, manifestó que “esta reunión fue super fructífera porque los equipos técnicos y los distintos hospitales pudieron dar su opinión respecto a cómo observan el proceso de este nuevo centro macrorregional, con tal de unificar criterios para darle solución a los pacientes. El delegado nos invitó a revisarlo desde el punto de vista técnico. Vamos a tener otra reunión la próxima semana y la subsiguiente con tal de ir evaluando el proceso y permitir que nos pongamos de acuerdo como red de servicio de salud para darles soluciones a nuestros pacientes”.

La Dra. Tamara Venegas, referente del proceso oncológico de la dirección del SSVSA, indicó que “es muy importante que con nuestros hospitales podamos establecer una misma línea de trabajo. Hoy nos quedan pendientes terminar detalles que se plantearon en la reunión para poder dar una respuesta concreta a nuestros usuarios. Somos profesionales y vemos a nuestros pacientes como el centro de nuestro trabajo y, en ese contexto, estoy segura que vamos a llegar a acuerdos”.

Otra de las personas que valoró esta cita fue Daniela Zúñiga, directora de Comunicaciones de la Corporación Valientes, quien indicó que “para entender esto a veces hay que vivirlo. Y algunos tuvimos familiares con cáncer. Yo lo tuve. Yo sé lo que es estar en el sistema público esperando, buscando a enfermeros, buscando a que me ayuden a solucionar esto. No todas las personas tienen esa capacidad”.

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