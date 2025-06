Macarena Urenda proyecta su candidatura a la Cámara de Diputados: "A mí me interesa resolverle los problemas a las personas"

Fue el 16 de mayo cuando Puranoticia.cl publicaba un artículo dando cuenta de la decisión adoptada por la ex concejala de Viña del Mar, Macarena Urenda, quien aceptó la invitación de Evelyn Matthei para lanzar su candidatura a la Cámara de Diputados, en cupo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y por el Distrito 7 de Valparaíso.

"Mi impresión es que hay una revalorización a la experiencia, a la sensatez y Macarena cumple con ese perfil de manera casi perfecta. Estoy muy contenta que haya aceptado ser candidata", señaló aquella vez la candidata presidencial de Chile Vamos.

Poco más de un mes después de oficializada su decisión, la profesora y comunicadora social conversó con «La Entrevista» respecto de las motivaciones detrás de este nuevo desafío que afronta en materia electoral, sumado a las proyecciones que realiza para las 12 comunas que podría llegar a representar si resulta electa en la Cámara Baja.

EL ROL DE MATTHEI

Macarena Urenda confesó que efectivamente fue Evelyn Matthei la que la convenció de afrontar este desafío electoral, diciendo que aunque no son amigas sí le tiene gran cariño debido a la estrecha relación que tuvo con su padre, el ex senador UDI Beltrán Urenda, quien hace ya algunos años la llamó para que fuera Diputada por San Antonio.

"Me llaman personas de la UDI local, entre ellas Pepa Hoffmann, y a todos les dije que no, porque tenía una decisión tomada. Yo sentía que estaba cumpliendo una labor porque de verdad creo que no es necesario estar en la primera línea para colaborar porque todos tenemos un rol. Pero el argumento que me convence de Evelyn es el momento del país. Me dice que este no es momento para restarse. Estamos en una coyuntura clave para lo que va a pasar en Chile en los próximos años", indicó.

La ex Concejala de Viña del Mar es consciente que llevar el apellido Urenda es una marca reconocida y que eso ayuda en procesos electorales, sin embargo también sabe que no hay carreras ganadas. En ese sentido, sostuvo que "algo que está presente (...) es justamente el tema del ego. Y yo a eso le tengo respeto. Siento que tú no puedes hacer las cosas por ego, vanidad o interés personal. Si vas por ahí, estás perdido. Mi padre era igual, de carácter sencillo, tímido y al principio le daba pudor salir en los medios. Pero uno es el que tiene que estar centrado y no perder el norte. Entonces yo siento que podría aportar, como muchas otras personas, y quiero formar parte de eso".

VÍNCULO CIUDADANO

Su trabajo profesional en establecimientos educacionales, ya sea en nivel secundario como superior, además de sus 12 años ejerciendo como Concejala de Viña, le permitieron conocer distintas realidades que espera poder plasmar en un eventual rol como Diputada de la República en representación de la zona costera de la V Región.

"Uno lo que tiene que hacer como Diputada es hacer un link, porque las personas detectan sus problemas y uno tiene que hacer un link entre eso y el conocimiento técnico. Yo no pretendo ser la amiga de, sino que pretendo tratar de buscar soluciones para el ciudadano. No me interesaría estar con propuestas creativas y estar todo el día en la televisión. A mí me interesa resolverle los problemas a las personas y eso no lo hago proponiendo ideas creativas frente a una pantalla", subrayó Urenda.

"Lo que hay que hacer es estar muy cerca de la ciudadanía y de los expertos que nos van a decir que por tal o cual lugar podemos resolver el problema", añadió.

Consultada respecto a cómo puede ella interpretar a los ciudadanos del Distrito 7, comentó que "a mí me pueden mirar –y legitimamente– como una persona privilegiada, pero creo que el gran privilegio que he tenido es que nunca he estado en un solo mundo. Yo siempre he estado conectada con realidades distintas a mí y el problema de los chilenos es que cada uno está en su propio mundo. Fui a un colegio que me formó en la cuestión social, fui a la universidad, seguí estudiando, fui profesora de la Católica, de un liceo y del Duoc, y siempre he trabajado. Fui concejala y se me abrió otro mundo porque conocí más de la comuna, pero nunca he perdido eso porque es una vida más interesante cuando estás conectada con la gente y no metida sólo en tu mundo".

Sobre esto punto, también expresó que "lo que le pasa a mi vecino me afecta a mí. Si vives en una comunidad, en una sociedad, tienes que colaborar. Puedes pensar distinto y tener otros valores, pero tienes que unirte en torno a un consenso. Así funcionan las sociedades. Todos tenemos que ceder, de alguna manera, y preocuparnos del otro, porque eso finalmente nos va a afectar a nosotros, a nuestros hijos o a nuestros nietos. No es posible vivir desconectado de la realidad".

IMAGEN DEL DISTRITO 7

La candidata a la Cámara de Diputados busca representar a 12 comunas costeras de la región, motivo por el cual tiene claro que el mar y los puertos resultan clave.

"Aquí el mar juega un rol esencial. El Distrito 7 es costa y eso hay que privilegiar porque ahí está el futuro. Lamento que ciudades como Valparaíso y San Antonio, que le aportan mucho al país, no reciban ni uno. El problema de Sharp fue otro, fue que no colaboró. Valparaíso es una comuna rica en recursos porque tiene el puerto, pero eso no se manifiesta en la calidad de vida de sus habitantes y tampoco en la calidad profesional de sus dirigentes, de sus autoridades. Y en San Antonio es peor", dijo.

La Concejala entre 2008 y 2021 agregó que "tenemos que hacer un esfuerzo por descentralizar más el país. Viña del Mar, con todos sus problemas, ha tenido gente bien visionaria. Un proyecto visionario fue la Ley de Casinos, que deja plata en la ciudad y por su condición turística Viña pudo mejorar, comprar y desarrollar. Las cosas de repente se echaron a perder en dos etapas: cuando ingresó directamente la plata al Municipio; y después cuando se ampliaron los casinos y hubo que modificar la ley, pero aún así Viña del Mar recibe una cantidad importante y eso está bien".

En materia de seguridad, planteó que "la clave es articular porque el tema de la delincuencia no es sólo del Estado ni del Gobierno de turno, sino que debemos estar todos. Evelyn Matthei tiene propuestas bien interesantes y por eso yo llamo a que haya un Congreso, ojalá de derecha, que apoye estas propuestas y que entendamos que es una tarea de todos porque esto avanzó demasiado y lo justificamos demasiado".

Por último, en materia de campamentos y soluciones habitacionales, señaló que "este es un problema que viene de hace bastante tiempo y que en algún momento colapsó. Yo tengo simpatía con el Ministro de Vivienda, pero los resultados han sido pésimos. En vez de estar mejor, estamos peor. (...) Los malulos de siempre se aprovecharon, tomaron terrenos y en Viña hay personajes que lo hacían, los vendían y llegado el momento la autoridad les compraba. En su momento se invirtió. No tengo la solución, pero sí creo que el Ministerio de Vivienda no lo ha hecho nada de bien".

Cabe hacer presente que Macarena Urenda competirá por un escaño en la Cámara de Diputados, intentando que la UDI –su partido– vuelva a tener representación parlamentaria después de cuatro años sin legisladores en el Distrito 7 de la región de Valparaíso, luego de la salida del Congreso de Osvaldo Urrutia y María José Hoffmann.

PURANOTICIA