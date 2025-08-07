Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Bomberos trabajan para controlar incendio que afecta a local comercial en el plan de Valparaíso

Bomberos trabajan para controlar incendio que afecta a local comercial en el plan de Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El siniestro se registra en "La Picá de Barrera", en la Avenida Pedro Montt con calle Rodríguez.

Bomberos trabajan para controlar incendio que afecta a local comercial en el plan de Valparaíso
Jueves 7 de agosto de 2025 22:40
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio estructural consume un local comercial en el plan de la ciudad de Valparaíso.

Las llamas afectan a la "La Picá de Barrera" en la Avenida Pedro Montt con calle Rodríguez.

Dos unidades de la Sexta Compañía de Bomberos de Valparaíso "Cristoforo Colombo" llegaron hasta el lugar para apagar el fuego.

Cabe señalar que el edificio donde se emplaza la carnicería es una estructura de tres pisos.

VIDEO:

PURANOTICIA

Cargar comentarios