Bomberos trabajan para controlar incendio que afecta a local comercial en el plan de Valparaíso

Un incendio estructural consume un local comercial en el plan de la ciudad de Valparaíso.

Las llamas afectan a la "La Picá de Barrera" en la Avenida Pedro Montt con calle Rodríguez.

Dos unidades de la Sexta Compañía de Bomberos de Valparaíso "Cristoforo Colombo" llegaron hasta el lugar para apagar el fuego.

Cabe señalar que el edificio donde se emplaza la carnicería es una estructura de tres pisos.

VIDEO:

PURANOTICIA