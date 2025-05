Macarena Urenda confirma candidatura a la Cámara con apoyos de Matthei y Hoffmann: "Es imposible no sentir una responsabilidad"

Conocida es la estrecha relación que tuvo Evelyn Matthei con el ex senador de la región de Valparaíso, Beltrán Urenda, una profunda amistad que se forjó hasta su muerte, cuando la actual candidata a la Presidencia fue parlamentaria de esta zona.

Pero esa amistad no fue sólo con la ex Alcaldesa de Providencia, sino que también con la ex diputada por San Antonio, María José Hoffmann, quien sembró vínculos con la familia Urenda. Fue así como la candidata de la UDI al Senado por Valparaíso no dudó en revivir esa amistad y transformarla en una invitación a competir por el Parlamento.

"Evelyn necesita una mayoría en el Parlamento para gobernar y qué mejor que Macarena Urenda, una mujer con experiencia de Gobierno, como ex Concejal de Viña del Mar, directora de carrera, con una profunda vocación social a través de sus comedores sociales y muy vinculada al mundo de las comunicaciones en radio Valparaíso. Es una tremenda candidata", afirmó Hoffmann.

Hace algunas semanas, Matthei, Hoffmann y Urenda sostuvieron una reunión privada para incentivar a esta última a que diera el paso a una candidatura a la Cámara de Diputados, a la cual finalmente no pudo negarse.

“Mi impresión, además, es que hay una revalorización a la experiencia, a la sensatez y Macarena cumple con ese perfil de manera casi perfecta. Estoy muy contenta que haya aceptado ser candidata", afirmó Matthei.

Por su parte, con evidente emoción, Macarena Urenda afirmó que "esto no estaba en mis planes, no lo busqué, pero es imposible no sentir una tremenda responsabilidad de acompañar a la Evelyn y a la Pepa. No he dejado ni un día de trabajar por mi región, desde la academia, las comunicaciones y mis comedores sociales. Llevo el servicio público en la sangre y doy este paso convencida que mi país nos necesita".

