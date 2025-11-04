Macarena Urenda, candidata al Distrito 7 de la Cámara de Diputados: "La seguridad en Valparaíso se está desmoronando"

La seguridad se ha ido instalando como el principal foco de preocupación de los chilenos. Los delitos asociados al crimen organizado han aumentado un 30% en los dos últimos años, según un estudio de la Universidad San Sebastián y la región de Valparaíso es una de las más afectadas por este incremento.

Para Macarena Urenda, candidata de la UDI al Distrito 7 de la Cámara de Diputados, esta situación es insostenible: “Cada semana conocemos nuevos casos de homicidios, robos violentos y secuestros y el Gobierno sigue sin reaccionar. No hay conducción política, no hay coordinación, y lo peor: las familias sienten miedo de salir a la calle”.

Asimismo, agrega que “la seguridad en Valparaíso se está desmoronando. Todas las cifras son preocupantes. La región concentra el 11,1% de los homicidios del país y concentra el mayor número de delitos cometidos por menores. En los últimos 10 años han aumentado los delitos violentos, lo que demostraría una consolidación de estructuras criminales con capacidad operativa y financiamiento propios”.

Para enfrentar el avance de la criminalidad, no sólo en la región de Valparaíso, Urenda propone aumentar la dotación de Carabineros, implementar tecnología para prevenir, perseguir los delitos -cámaras, drones y vigilancia inteligente- y reforzar la coordinación entre gobiernos regionales, municipios, policías y comunidades. Además, considera imprescindible reducir y eliminar beneficios carcelarios a reincidentes.

