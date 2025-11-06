Macarena Urenda, candidata a Diputada por el Distrito 7: "Debemos legislar para mejorar la calidad de vida del adulto mayor"

Más de 400 adultos mayores de la comuna de Cartagena participaron de una colorida celebración en el Estadio Municipal por el fin del Mes del Adulto Mayor.

El tema de la fiesta era la primavera, por lo que abundaron los disfraces y las flores entre los asistentes, todos miembros de algún club de la zona.

En ese ambiente festivo, la candidata al Distrito 7 de la Cámara de Diputados, Macarena Urenda, tuvo la oportunidad de compartir con los asistentes, quienes le hicieron presente sus principales inquietudes como miembros activos de sus comunidades, a pesar de las limitaciones que a veces impone la edad.

“Chile es un país que está envejeciendo, un 14% de la población tiene más de 65 años y para el 2050 más de un tercio de los chilenos tendrá más de 60 años. Por lo tanto, es urgente legislar no sólo para mejorar las pensiones, sino que para apoyar a los cuidadores, para garantizar el cuidado de las personas solas y también para prolongar la vida laboral de los adultos mayores, para mejorar su calidad de vida”, sostuvo la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En ese sentido, la aspirante a la Cámara de Diputados recordó que “el programa de Gobierno de Evelyn Matthei contiene propuestas concretas, como el incremento de la PGU para las personas con dependencia severa y apoyo real para las y los cuidadores, que yo suscribo completamente”.

Finalmente, Urenda agradeció la invitación de la alcaldesa de Cartagena, Lily Silva, para participar de esta fiesta.

PURANOTICIA