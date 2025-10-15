Macarena Urenda acusa abandono de palacios y grandes casonas en Viña del Mar: "El patrimonio no se cuida con discursos"

Terremotos, incendios, ocupaciones ilegales, demoliciones. Macararena Urenda, candidata de la UDI al Distrito 7 de la Cámara de Diputados, señaló que son variados los factores que están destruyendo el patrimonio arquitectónico de Viña del Mar.

De igual forma, indicó que palacios y casonas construidas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX embellecieron la ciudad durante décadas y que, al ser declaradas monumentos nacionales, muchas iniciaron el inexorable camino del deterioro.

A su juicio, un ejemplo de lo que está ocurriendo con el patrimonio de Viña del Mar está en el palacio Carrasco, del que dijo que su "abandono es una vergüenza".

"Estamos hablando de un edificio patrimonial emblemático de Viña del Mar, que hoy está literalmente cayéndose a pedazos. Grietas, ventanales rotos y rayados muestran el nivel de deterioro que hemos permitido como ciudad.Llevamos más de 15 años sin que nadie asuma responsabilidades, atrapados en una burocracia que solo posterga soluciones mientras se pierde parte de nuestra historia”, sostuvo.

Asimismo, planteó que "el abandono del patrimonio arquitectónico generalmente se asocia a Valparaíso, que tiene 89 edificios en riesgo de derrumbe o que sólo mantienen su fachada en pie". Sin embargo, aseguró que "existen varias construcciones viñamarinas emblemáticas que han sufrido largos años de deterioro progresivo, como la Casa de Italia, que tuvo un final feliz, o la Casa Roja, en el borde costero, que ha generado polémica con su demolición".

Para Urenda, urge adoptar medidas concretas para detener la desaparición de la historia de Viña del Mar, ya que “el patrimonio no se cuida con discursos, se cuida con gestión, con voluntad y con respeto por lo que somos. Viña del Mar no puede seguir siendo símbolo del abandono. Es hora de recuperar con fuerza nuestros espacios, nuestra identidad y el orgullo de ciudad”.

