Macarena Ripamonti: "Todavía no ha existido plena justicia sobre lo que los damnificados están esperando"

En un balance, el ministro Carlos Montes admitió que el proceso de reconstrucción ha sido "objetivamente lento, no ha sido lo rápido que quisiéramos, no tanto por cuántas viviendas que se puedan entregar, porque una casa se demora más de un año en construirse, pero sí porque hay familias que todavía no saben cuál va a ser su solución, porque hay distintas realidades".