Macarena Ripamonti se mantiene entre las figuras políticas más conocidas y mejor evaluadas: ¿Tiene proyección presidencial?

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, volvió a destacar en la encuesta Plaza Pública de Cadem, apareciendo entre las figuras políticas más conocidas y posicionándose entre aquellas que obtienen las mejores evaluaciones ciudadanas.

De acuerdo con los resultados de la encuesta N°681, correspondientes a la medición de agosto, Ripamonti alcanzó un 94% de conocimiento, aumentando dos puntos respecto de julio, cuando registraba un 92%. Con esta cifra, la jefa comunal viñamarina se ubicó en el décimo lugar entre las figuras políticas más conocidas.

El listado es encabezado por los exPresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, ambos con un 99% de conocimiento, seguidos por Jeannette Jara y Camila Vallejo, con 98% y 97%, respectivamente. También aparecen Franco Parisi (98%), Pamela Jiles (97%), Johannes Kaiser (96%), Tomás Vodanovic (95%) y Rodolfo Carter (94%).

El resultado de Ripamonti adquiere mayor relevancia al considerar que su nivel de conocimiento es prácticamente equivalente al de figuras que han ocupado cargos nacionales de alta exposición pública, incluyendo exMandatarios.

CUARTA FIGURA CON MEJOR IMAGEN

Pero el desempeño de la Alcaldesa de Viña del Mar no se limita a su nivel de conocimiento. Al consultar directamente por la imagen de distintas figuras políticas, Ripamonti se ubicó en el cuarto lugar entre las mejores evaluadas.

Un 51% de los encuestados afirmó tener una imagen "positiva o muy positiva" de la alcaldesa, mientras que un 39% declaró tener una imagen "negativa o muy negativa".

Ripamonti quedó por debajo del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien lideró este indicador con un 60% de evaluaciones positivas, y del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, también con 60%. En tercer lugar apareció el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con un 51% positivo, pero con una diferencia menor en este caso debido a que registró un 35% de evaluaciones negativas.

La alcaldesa viñamarina superó en imagen positiva a figuras como el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (50%); la exPresidenta Michelle Bachelet (48%); la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (47%); el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (46%); el exPresidente Gabriel Boric (45%); y el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego (45%).

BAJA RESPECTO A JULIO

Al comparar los resultados de julio y agosto, Ripamonti experimentó una disminución de cuatro puntos en su evaluación positiva, pasando de 55% a 51%.

Pese a esta baja, se mantuvo dentro del grupo de las figuras políticas mejor evaluadas del país, ocupando nuevamente el cuarto lugar en agosto.

En la comparación mensual, Tomás Vodanovic bajó de 65% a 60%; Mario Desbordes pasó de 53% a 51%; Michelle Bachelet cayó de 53% a 48%; Matías Toledo descendió de 54% a 46%; mientras que Sebastián Sichel subió de 59% a 60%, Jaime Bellolio de 48% a 50% y Paulina Núñez de 43% a 47%. Gabriel Boric se mantuvo en 45%.

¿PROYECCIÓN PRESIDENCIAL?

Los resultados de Macarena Ripamonti abren inevitablemente la pregunta respecto de si la Alcaldesa de Viña del Mar podría transformarse en una figura con proyección nacional y, eventualmente, en una carta presidencial de la izquierda.

Sin embargo, el académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Fernando Wilson, pone paños fríos a esa posibilidad y advierte que todavía existen importantes obstáculos para una eventual proyección presidencial.

"No lo creo. No tiene propuestas nacionales. No tiene estructura de potencia y está enfrentando problemas que los está manejando en la cornisa. El tema del Casino es algo que puede resultar demoledor", señaló el experto consultado por Puranoticia.cl.

El analista sostuvo, además, que Ripamonti "es una política que maneja muy bien su agenda doble, es decir, es una persona que alterna un relativo silencio comunal con agencia nacional, ella opina de temas nacionales. Y por lo tanto, eso la posiciona en la agenda, además, sus números tampoco es que sean particularmente atronadores y concita una lealtad más bien de sectores de izquierda".

En ese sentido, el académico planteó que la Alcaldesa de Viña del Mar "es uno de los pocos nombres que van quedando en el desierto de liderazgo que está enfrentando la izquierda junto con Tomás Vodanovic, por lo tanto también hay que entenderlo en ese sentido, pero no es un liderazgo que tenga opiniones nacionales sobre grandes temas: no tiene una postura respecto a política exterior, no tiene una postura de modelo económico, no tiene una postura mayor. Ella desde su tribuna opina sobre temas esencialmente vinculados al municipalismo".

Una mirada similar, aunque con un énfasis distinto, planteó Felipe Vergara, académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB), periodista y experto en comunicación política y electoral, quien destacó la capacidad de la jefa comunal de la Ciudad Jardín para generar adhesión, particularmente a través de las redes sociales.

"Bueno, nadie es profeta en su tierra, el Presidente Boric perdió en Punta Arenas. Ripamonti es un personaje bien de redes sociales y eso genera simpatías. Pero si eso se puede extrapolar a un liderazgo, por ejemplo, presidencial, yo sinceramente lo veo complejo", sostuvo ante la consulta de Puranoticia.cl.

A juicio de Vergara, existe otra figura de la nueva generación de alcaldes de izquierda que actualmente presenta mejores condiciones para proyectarse transversalmente a nivel nacional "En ese caso veo mucho más empoderado a Tomás Vodanovic a nivel transversal", afirmó el periodista sobre el Alcalde de Maipú.

Cabe hacer presente que la encuesta Plaza Pública N°681 fue realizada mediante encuestas online aplicadas a través de la plataforma Cadem Online, considerando como universo a hombres y mujeres de 18 años o más, residentes en las 16 regiones del país. El muestreo fue no probabilístico, con cuotas por edad, zona y nivel socioeconómico.

PURANOTICIA