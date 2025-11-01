Macabro hallazgo en sector costero de Cartagena: Cuerpo en descomposición es encontrado por transeúntes

Durante la madrugada de este sábado un grupo de transeúntes levantó la alerta a Carabineros de Chile tras encontrar un cuerpo en descomposición en un sector costero de la comuna de Cartagena.

El macabro hallazgo se da a orillas del mar en el sector de la playa de la comuna de Cartagena. Los denunciantes del hallazgo tras el comunicado con Carabineros también alertaron a personal de la Armada de Chile quienes acordonaron el lugar para esperar la llegada del Servicio Médico Legal.

Al cierre de la presente nota no había comunicación oficial del personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile y se desconoce aún la identidad de la persona fallecida, la edad de está, el sexo y menos las condiciones en que el cuerpo llegó hasta ese lugar, no pudiendo descartar que el oleaje y la marea lo podría haber arrastrado desde otro punto de la costa de la región.

Se espera el pronunciamiento oficial de las policías para tener más antecedentes sobre este hallazgo que conmociona a la comuna de Cartagena.

PURANOTICIA