Macabro hallazgo en Algarrobo: cadáver de un hombre fue encontrado calcinado y con pierna amputada al interior de un galpón

La PDI de San Antonio investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre de 61 años completamente calcinado y con una pierna amputada en Algarrobo. Hay indicios de la participación de terceros en la muerte de la víctima.

Según informó el diario El Líder de San Antonio, el hallazgo ocurrió en un galpón del sector Camino del Medio de Algarrobo.

La Brigada de Homicidios de San Antonio determinó que la víctima presentaba quemaduras en gran parte de su cuerpo y la amputación de una pierna. La data de muerte se estimó entre ocho y diez horas antes del descubrimiento.

El subcomisario Jonathan Carvacho señaló que "en el lugar se trabajó con la colaboración de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso en realización del levantamiento de evidencias y fijaciones correspondientes en el sitio del suceso".

Los antecedentes del hecho fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Antonio. La principal hipótesis que se maneja apunta hacia la participación de terceros en el hecho.

PURANOTICIA