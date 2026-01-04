Macabro hallazgo de cadáver en camino entre La Cruz y La Calera

La mañana de este Domingo, un impactante hallazgo quedó al descubierto en el kilómetro 4 del Camino La Palmilla, en la comuna de La Calera, luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de un hombre con claros signos de violencia, lo que motivó un amplio despliegue policial en el sector.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima —cuya identidad aún no ha sido confirmada— fue hallada amarrada de pies y manos y presentaba un disparo en la región craneal, situación que desde un inicio permitió presumir la participación de terceros en el hecho.

Hasta el lugar se trasladaron detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes quedaron a cargo de las diligencias por instrucción del Ministerio Público, trabajando en el aislamiento del sitio del suceso y levantamiento de evidencia que permita esclarecer lo ocurrido.

El subprefecto Cristóbal Fernández, de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, confirmó que “se trata de un hombre adulto que presenta lesiones atribuibles a la acción de terceros”, agregando que se están realizando peritajes para establecer la data de muerte y la dinámica del crimen.

Las diligencias continúan en desarrollo, tanto para lograr la identificación de la víctima como para determinar la identidad y paradero de él o los responsables, en un caso que genera conmoción en la comuna de La Calera y que mantiene a la PDI desplegada en el sector.

