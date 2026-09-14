Luto en la prensa de Valparaíso: familia confirma el fallecimiento del destacado periodista y académico Audénico Barría

El periodismo de la región de Valparaíso está de duelo tras el fallecimiento de Audénico Barría, destacado profesional que desarrolló una extensa trayectoria en medios de comunicación y en la formación de nuevas generaciones de periodistas.

La noticia fue comunicada por su hijo Camilo, quien, a través de un mensaje dirigido a los amigos, colegas y personas que conocieron a su padre, expresó el pesar de la familia y agradeció las muestras de cariño recibidas.

"Tal como él me dejó indicado, lamento informarles que mi padre ha fallecido. Como creyente, él está donde toda herida encuentra descanso y no hay miedo ni soledad", señaló.

Oriundo de Coyhaique, Barría construyó buena parte de su trayectoria profesional en la región de Valparaíso, donde fue corresponsal de El Mercurio de Santiago, labor que le permitió convertirse en un reconocido integrante del ámbito periodístico regional.

Su recorrido también estuvo ligado a medios de comunicación de distintas ciudades del país, entre ellas Temuco, Valdivia, Chillán y Quillota. A ello se suman sus vínculos profesionales con colegas que estableció durante sus viajes a Mendoza.

Paralelamente, desarrolló una faceta académica, ejerciendo como profesor de Periodismo en diversas universidades de la región de Valparaíso, contribuyendo de esta manera a la formación de nuevos profesionales de las comunicaciones.

En su mensaje, su hijo también destacó la amplia red de amistades y vínculos que su padre construyó a lo largo de su vida.

"Nuestro querido Audénico tuvo muchísimos amigos y conocidos a lo largo de su vida", expresó Camilo, quien además realizó una invitación especial a quienes compartieron con el periodista.

La familia busca reunir fotografías y recuerdos de las distintas etapas de la vida de Barría, con el objetivo de conservar ese material como parte de su memoria.

"Existen muchísimas fotografías de mi padre, tomadas en distintas etapas de su vida, que, como familia, nos gustaría atesorar y conservar", explicó su hijo.

Por ello, llamó a sus amigos, colegas y a todas las personas que lo conocieron a hacer llegar fotografías o recuerdos que puedan contribuir a este homenaje familiar.

Finalmente, Camilo Barría agradeció las muestras de afecto hacia su padre y adelantó que próximamente entregará información respecto de la vigilia y la misa que se realizarán con motivo de su fallecimiento.

PURANOTICIA