Luces y sombras del Gobierno en Valparaíso: destacan avance habitacional y admiten fallas en reconstrucción, infraestructura y transporte

Con énfasis en los avances, pero también reconociendo deudas pendientes, la Seremi de Gobierno de la región de Valparaíso hizo un balance de lo que ha sido la gestión del Presidente Gabriel Boric en la zona, relevando el impulso al Plan de Emergencia Habitacional como uno de los principales logros de la administración, y admitiendo que el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 y el desarrollo de infraestructura pudieron haberse abordado de mejor manera en estos cuatro años.

En conversación con Puranoticia.cl, la vocera del gabinete regional, Carolina Zapata, destacó que desde el primer día de gestión el Gobierno se comprometió en avanzar en una de las demandas más sentidas por la ciudadanía, como lo es el déficit habitacional en las 38 comunas que componen la región de Valparaíso, para lo cual se fue desarrollando una iniciativa que denominaron Plan de Emergencia Habitacional (PEH).

"Desde el inicio de nuestro Gobierno existe una crisis, una necesidad, una demanda de mayor política habitacional, y que hoy día el balance que tenemos a fines del 2025 es un PEH que se sitúa sobre el 75%, no solamente en Valparaíso y Viña del Mar, sino que también en la provincia de San Antonio, San Felipe, Quillota y distintos lugares donde ha existido un abordaje de la política habitacional, de la construcción de mayor vivienda social para distintas realidades", indicó la autoridad.

A pesar que la delincuencia y la violencia han sido uno de los ejes más criticados por la ciudadanía a nivel nacional, la Seremi de Gobierno destacó los avances del Ejecutivo en materia de seguridad pública, y no sólo por la creación de un ministerio especialmente dedicado a estos temas, sino que también con otro tipo de acciones.

"La seguridad ha sido uno de los temas más relevantes y hemos destacado inversiones importantes, que no tienen que solamente ver con la creación del Ministerio de Seguridad a nivel nacional. Acá hace poquito estuvimos entregando las obras de la PDI en Viña del Mar y también en Los Andes, donde hemos contado con la visita del Presidente para la entrega de estas importantes obras. Es infraestructura que no sólo da cuenta de la gestión, sino que van a ser útiles para la ciudadanía", destacó.

Cabe hacer presente que en Viña del Mar el nuevo edificio de la Policía de Investigaciones está construido en sus obras, sin embargo aún no ha podido entrar en funcionamiento, ya que aún restan trabajos en lo operativo y en lo interno. De todas maneras, el Gobierno se comprometió a que la policía civil pueda comenzar a utilizar sus nuevas dependencias antes del cambio de mando del próximo 11 de marzo.

LAS DEUDAS PENDIENTES

Pero Zapata también abordó lo malo de la gestión gubernamental, aunque prefirió hablar de "lo que se pudo haber hecho mejor". En ese sentido, planteó dos temas: la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, que destruyó más de 4.100 viviendas y barrios completos; sumado a la falta de alguna infraestructura.

Allí confesó que "hubiésemos querido que el proceso de la reconstrucción avanzara más rápido, y ahí yo quiero ser bien clara respecto a una cuestión: no solamente tiene que ver con la posibilidad de gestión, –la voluntad, como se entiende a veces cuando se pone este debate entre la voluntad y la no voluntad– sino que también tiene que ver con la institucionalidad respecto a la emergencia, respecto a lo que significa el poder generar una reconstrucción tan compleja como ésta y habilitar el escenario para eso".

Asimismo, planteó que "quisiéramos que hubiese avanzado muchísimo más rápido, pero también cabe señalar que la mayoría de las personas que han sido catastradas hoy día están en alguna etapa de reconstrucción. Entonces, sí, ha sido dificultoso, si me lo pregunta en esos términos, y desde las gestiones también quisiéramos que hubiese avanzado más rápido, que hubiese tenido una institucionalidad y una voluntad de poder generar esta nueva institucionalidad. En eso coincidimos en que es un proceso que se encuentra siempre con muchas paredes y dificultades en lo administrativo y lo que significa habilitar un territorio mejor del que existía antes".

Aparte de lo señalado respecto al proceso post-megaincendio, la autoridad regional precisó que "siempre hay cosas que pudiesen haber sido mejores, y ahí creo que es bien relevante señalar el haber avanzado mayormente en ciertas infraestructuras que han quedado al pendiente o que no se ha podido concretar. Hay infraestructura en lo deportivo que hoy no tiene buen término en este periodo de Gobierno y otras que, a lo mejor por la lentitud del proceso, quisiéramos que hubiesen avanzado mejor".

Ahondando en este punto, la Seremi de Gobierno insistió en que les hubiera gustado "haber generado más espacios", recordando que "hemos habilitado centros de cuidados, por ejemplo, en distintas partes de la región, hace poquito en La Calera y en Olmué, pero quisiéramos haber tenido más, haber podido realizarlos en mayores espacios, porque una de las prioridades que tenemos como Gobierno es la descentralización de la región y ha sido uno de los ejes en los que hemos trabajado".

COMPLEJIDADES EN TRANSPORTE

Aunque no lo mencionó como uno de los temas negativos de la gestión Boric en la Quinta Región, para nadie es desconocido que la Seremi de Transportes siempre ha estado en la mira de la ciudadanía. En ese sentido, la vocera regional expresó que "hay que partir de la base de la complejidad del tema: el transporte es una necesidad muy sentida y, a la vez, ha sido una cartera con múltiples complejidades".

De todas maneras, valoró "los esfuerzos que se han puesto para poder sacar adelante las grandes licitaciones, el poder llegar a tener un sistema que sea operativo, un sistema que tenga la fiscalización adecuada y ahí destacar que el ministerio en este tiempo está realizando auditorías de manera permanente, al menos en los últimos meses. Aquí me sitúo en la gestión de la última autoridad (N. de la R.: el actual seremi Jean Pierre Ugarte, quien asumió en octubre y en enero se fue de vacaciones en plena crisis con las micros en Quilpué y Villa Alemana). Se han iniciado procesos internos (...) se han mandatado varias auditorías respecto a los procesos".

Finalmente, sobre el tema del transporte, la seremi Zapata subrayó que "esperamos que la operación, no solamente del Gran Valparaíso, sino que de la región, pueda tener una efectividad que no es solamente una obligación, sino que es necesaria también para la ciudadanía en Qulpué, en Villa Alemana, pero también en otras partes de la región y por supuesto en el Gran Valparaíso, que es el tema central de la gran licitación".

El balance realizado por la Seremi de Gobierno deja así un cuadro de claros y sombras en la gestión del Presidente Gabriel Boric en la región de Valparaíso, marcado –según dijo– por avances en materia habitacional y de seguridad, pero también por procesos que no lograron desarrollarse al ritmo esperado, especialmente en reconstrucción, infraestructura y transporte, áreas que siguen concentrando parte importante de las expectativas y demandas de la ciudadanía de cara al cambio de mando.

