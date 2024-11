Los últimos días de los «Cuatro Jinetes» del Core de Valparaíso: El futuro de quienes administraron por años los fondos regionales

El domingo 16 de noviembre de 2025 Chile tendrá un nuevo proceso de votaciones, donde esta vez la ciudadanía tendrá que elegir a su nuevo Presidente de la República, pero también a la totalidad de sus Diputados y a la mitad de los Senadores.

Con la mirada puesta en estas elecciones (principalmente la Parlamentaria), son varias las autoridades en ejercicio que están presentando sus renuncias o evaluando hacerlo; esto, para no quedar con la inhabilidad que se les aplica por ley.

La Ley Electoral establece que las autoridades en ejercicio que tienen aspiraciones de competir en la Elección Parlamentaria de 2025 deben renunciar al menos un año antes a sus cargos, es decir previo a las 0:00 del sábado 16 de noviembre.

Cabe hacer presente que las autoridades del mundo político a las que rige esta medida son ministros, subsecretarios, gobernadores, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, alcaldes y consejeros regionales.

En el caso de estos últimos, cuatro son los nombres que en la región de Valparaíso podrían tomar la decisión de presentar sus renuncias para quedar con la posibilidad real de competir por un cupo en la Cámara de Diputados el próximo año.

Se trata nada más ni nada menos que los denominados «Cuatro Jinetes» del Consejo Regional de Valparaíso: Roy Crichton (DC), Manuel Murillo (PPD), Percy Marín (RN) y Manuel Millones (Independiente), quienes ya tomaron la decisión o están evaluándolo seriamente, según confesaron cada uno de ellos en conversación con Puranoticia.cl.

De esta manera, estos cuatro históricos Cores de Valparaíso podrían renunciar a sus cargos casi dos meses antes del periodo legal que deben cumplir, recordando que el órgano colegiado actual debe cumplir funciones hasta el 6 de enero de 2025, fecha en que además asumirá Rodrigo Mundaca o María José Hoffmann en la Gobernación.

MURILLO RENUNCIARÍA EL 14 DE NOVIEMBRE

El primero de los «Cuatro Jinetes» del Core en hablar fue Manuel Murillo, representante de la provincia de Valparaíso y presidente de la Comisión de Vivienda: "Me gusta el servicio público y la vocación de servicio, y creo que uno debe tener los espacios de representación para hacer cambios que la sociedad necesite. En mi caso, fui Concejal, fui Core, presidente del Core, me hubiera gustado ser candidato a Alcalde, pero siento que en el Parlamento podría tener un espacio para ayudar a cambiar muchas cosas que a los ciudadanos comunes y corrientes nos hacen daño y falta".

Dicho esto, anunció a Puranoticia.cl que "estoy mirando con buenos ojos el renunciar el 14 de noviembre para buscar la posibilidad de presentarme como candidato a Diputado por la comuna de Valparaíso, siendo el único de la comuna de Valparaíso, porque de los ocho que hay no hay ninguno de la ciudad". De todas maneras, el militante del PPD dijo que tiene que conversarlo con su familia, porque ya son varias las elecciones en los que sus integrantes han participado, recordando que su hija resultó electa como Concejala y previamente compitió por un cupo en el Consejo Constitucional.

CRICHTON: "NO LO DESCARTO"

Otro de los históricos consejeros regionales que podría renunciar los próximos días a su puesto es Roy Crichton, representante de San Antonio, presidente regional de la DC y titular de la Comisión de Salud, quien en diálogo con Puranoticia.cl, dijo que "estamos en un proceso de evaluación. (...) Voy a cumplir 16 años como Core y nunca he faltado a una sesión en el plenario y soy el que más alta asistencia tiene en trabajo de comisiones. La gente lo sabe y las obras están a la vista. He trabajado con alcaldes de todos los colores políticos, entonces estamos en un proceso de reflexión, lo conversaremos con los equipos este fin de semana y tomaremos la decisión a más tardar el domingo".

En ese sentido, también expuso que "no lo descarto por ningún motivo y creo que si la decisión colectiva es que sea candidato, seré uno absolutamente atípico porque siento que los parlamentarios están un poco al debe de lo que ha sido la gestión, donde la gente ve mucho conflicto, mucho enlodamiento y poca preocupación para sus problemas reales. No puede ser que en salud tengamos menos presupuesto que el año pasado. Entonces creo que hay que hacer una labor legislativa, pero también mucho más ejecutiva para exigir que la región suba los estándares en todos los ámbitos, como la vivienda y seguridad, y para eso hay que tener el conocimiento y mucho coraje para luchar por el territorio que uno representa y que creo que está muy abandonado".

MARÍN: "LA DECISIÓN YA ESTÁ TOMADA"

El tercero de los «Cuatro Jinetes» del Consejo Regional es Percy Marín, militante de RN y presidente de la Comisión de Inversiones. Desde su posición, la autoridad regional indicó a Puranoticia.cl que "la decisión ya está tomada: la próxima semana renuncio al Consejo Regional para ser candidato a Diputado por el Distrito 6. Esa ya es una decisión tomada. Lo conversé con mi esposa (la diputada Camila Flores), con la mesa nacional de Renovación Nacional y con la Comisión Política, así que ya la próxima semana dejo el Consejo Regional para dedicarme de lleno a la campaña".

Si bien, la diputada Camila Flores desea competir por un escaño en el Senado de la V Región, lo cierto es que RN puede decidir otra cosa y tenga que buscar nuevamente un cupo en la Cámara. Ante la posibilidad de que el matrimonio compita unido por el Distrito 6, Percy Marín aseguró enfáticamente que "eso es absolutamente improbable. La única manera que yo vaya por un cupo en el Parlamento por el Distrito 6 es teniendo como compañera, como dupla, a la candidata a senadora Camila Flores. En otra fórmula no lo vería factible, de ninguna manera, eso descartado de plano. Camila va a Senadora y en ese caso yo candidato a Diputado por el Distrito 6".

Respecto a sus pergaminos para ser Diputado por la zona interior de la V Región, explicó que "conozco la zona de años, fui jefe de gabinete del senador Romero, conozco a los dirigentes, conozco la problemática, creo que además tengo condiciones para llegar a acuerdos, que es lo que la gente más quiere, pero sin renunciar a lo que uno cree como los valores y los principios que sustentan nuestra propia ideología".

MILLONES ANUNCIA THINK TANK

El último de los históricos consejeros regionales que está viviendo su último periodo en el cargo es Manuel Millones, quien hace menos de dos semanas compitió por la Gobernación Regional de Valparaíso, quedando en cuarto lugar con más de 127 mil votos. Desde esta posición, se encuentra evaluando lo que será su futuro político.

"Luego de un largo y maravilloso periodo como consejero regional, donde fui gestor e impulsor de importantes iniciativas que la cambiaron la vidas a miles de personas, así como también respaldé otros proyectos de alto impacto en el desarrollo regional, ahora hay que reinventarse y ver nuevos desafíos profesionales, es decir nuevos rumbos donde puedo aportar con mi vasta experiencia en diversas temáticas que me llevaron a presidir la comisión legislativa de todos los cores de Chile, el ser parte de una comisión asesora presidencial para la descentralización y también variados cargos como presidente de comisión de trabajo del cuerpo colegiado, de ordenamiento territorial, medio ambiente, patrimonio, puertos, pesca , etcétera", comenzó diciendo.

También dijo que "ahora, sobre nuevas elecciones, bueno... sólo el tiempo lo dirá y falta aún mucho para ese momento y recién me estoy reponiendo de lo que implica perder una elección. No obstante, sí puedo decir con mucha alegria y en voz alta que obtuve un altísima votación, lo que da cuenta del cariño de la gente y ese respaldo me da ánimo y puede ser un aliciente para pensar en el Congreso".

Lo que sí es claro es que su primer paso será fundar un think tank: "Puedo señalar que independientemente de cuál sea mi futuro desde el punto de vista electoral, voy a constituir un espacio de reflexión y trabajo que se denominará Fono Regional de Políticas Públicas, espacio dedicado a reflexionar y formular propuestas, inquietudes y evaluaciones de las políticas públicas de nivel local".

Luego, explicó que "vamos a algutinar a distintos profesionales, un trabajo muy transversal con expertos que acompañen al Gobierno Regional, pero también fiscalizar el cumplimiento de metas y de propuestas de compromiso, especialmente de los compromisos de los programas de candidatos a Gobernador, entre otras materias importantes para las políticas públicas".

SEGUNDA VUELTA

Pero los «Cuatro Jinetes» del Core de Valparaíso también tienen sus preferencias respecto a lo que será la segunda vuelta por la Gobernación Regional, instancia donde competirán por el máximo puesto Rodrigo Mundaca y María José Hoffmann.

Murillo planteó que "Mundaca nos ayuda a seguir avanzando y no retroceder en cumplir una cantidad importante de derechos que hemos establecido, en el caso personal mio en el tema de la vivienda, porque nunca se habia destinado tanta plata para trabajar en esos proyectos. Sin dudas Mundaca es avanzar y no retroceder".

Crichton, en tanto, señaló que "evidentemente que estamos apoyando a Rodrigo Mundaca en un profundo análisis de lo que ha sido su gestión". En ese sentido, expuso que la primera tiene que ver con el apoyo irrestricto a temáticas de seguridad y salud, como la compra de carros para Carabineros, PDI, Bomberos y la Armada, además de ambulancias, infraestructura sanitaria y colchones antiescaras; y, segundo, la transversalidad de su trabajo, el cual ha dejado conforme a alcaldes de todos los colores políticos, tal como lo han reconocido –por ejemplo– en Zapallar y Papudo.

Luego, Marín dijo que "estoy trabajando en la campaña de María José Hoffmann. Estamos con los brazos abiertos recibiendo los apoyos y haciendo una campaña muy intensa, sobretodo viendo que el Gobierno está abusando de su autoridad y estamos siendo testigos de una intervención brutal. No obstante a aquello, estamos tratando de unir al electorado de derecha, pero también de centro y de la izquierda democrática, con quienes podemos llegar a entendimiento. Esa es la opción".

Cabe recordar que Millones previamente dijo sobre la segunda vuelta por la Gobernación Regional que "debo reflexionar y conversar con mi equipo y líderes locales que me apoyaron y luego resolver en concordancia a ese ejercicio y actuar en concordancia a principios y valores", y agregó que "la UDI y la señora Hoffmann me deben una explicación y espero que en algún momento, en privado, se expresen y se reparen las heridas sufridas por los maltratos de los cuales fui objeto".

