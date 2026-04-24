Los tres ejes centrales de EFE Valparaíso a corto plazo: nueva flota china, extensión del tren a La Calera y recaudo electrónico unificado

La operación ferroviaria en la región de Valparaíso atraviesa una etapa de definiciones estratégicas. En entrevista con Puranoticia Matinal, Miguel Saavedra, gerente general de EFE Valparaíso, delineó la hoja de ruta de la compañía, centrada en mejorar la capacidad operativa y concretar la anhelada expansión del servicio hacia el interior.

TRENES CHINOS

El primer hito destacado es la puesta en marcha de uno de los cinco nuevos trenes de fabricación china (CRRC), diseñados para reforzar el servicio de metro. A diferencia de los actuales equipos Alstom (franceses), estas nuevas unidades cuentan con tres coches, lo que aumenta su capacidad a 600 personas.

Saavedra explicó que el proceso de integración no ha sido inmediato debido a la rigurosidad de las pruebas de seguridad. Según el ejecutivo:

"Es parte de las pruebas necesarias (...) poder instalar el dispositivo que se llama ATP, que es un dispositivo de seguridad que hace que justamente nuestro centro de control pueda tener un control sobre este tren", explicó.

Se espera que la flota de cinco trenes esté operando en su totalidad para el mes de septiembre.

TREN A LA CALERA

Respecto a la extensión del servicio hasta La Calera, el 12 de mayo asoma como una fecha clave. Ese día sesionará la Comisión de Evaluación para sancionar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), tras un extenso proceso de revisión.

"Obtener la resolución de calificación ambiental es un hito que, en general, es muy necesario para poder desarrollar las siguientes actividades", señaló Saavedra, refiriéndose a las obras habilitantes y rescates arqueológicos que vendrán a continuación. Además, aseguró que los recursos para este año están garantizados:

"Este año, en particular el 2026, está evidentemente con los financiamientos correspondientes".

RECAUDO TECNOLÓGICO

Finalmente, el tercer eje se centra en la interoperabilidad tecnológica. EFE Valparaíso busca que su experiencia en sistemas de pago —que ya permite el uso de tarjetas bancarias y códigos QR— se integre con la nueva licitación de microbuses del Gran Valparaíso.

Saavedra confirmó que ya existen acercamientos con el Ministerio de Transportes para asegurar que los validadores de los nuevos buses conversen con el sistema del tren.

"Lo importante ahora es centrar los esfuerzos en lograr una buena interoperabilidad", concluyó el gerente.

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