Gobierno nombra nuevos seremis y avanza conformación del Gabinete Regional: ya son 13 las carteras con titulares en Valparaíso

A casi 20 días de haber asumido el Ejecutivo, el Gobierno del Presidente Kast concretará oficialmente este lunes 30 de marzo el nombramiento de cinco nuevos secretarios regionales ministeriales (seremis) en la región de Valparaíso, destacando la designación de dos de las autoridades más esperadas: Seguridad Pública y Gobierno.

Desde su campaña presidencial se había situado la seguridad ciudadana como su principal eje programático, lo que había generado expectación ante la ausencia –hasta ahora– de una autoridad regional en dicha cartera. En ese contexto, el Ejecutivo designó como seremi de Seguridad al coronel (r) de Carabineros, Hernán Silva.

Si bien, no fue oficializada este lunes, Puranoticia.cl tomó conocimiento que la vocería del Gabinete Regional quedará en manos de Rosario Pérez, quien asumirá como seremi de Gobierno. Cabe recordar que la periodista ya se había desempeñado como secretaria regional ministerial durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, aunque aquella vez lo hizo en Bienes Nacionales.

A estos nombramientos se suma la llegada del abogado y expresidente de Santiago Wanderers, Rafael González, quien asumirá como seremi de Justicia y Derechos Humanos. El excandidato a Alcalde y excandidato a Diputado es identificado como una de las figuras más cercanas al denominado "piño Barchiesi" dentro del oficialismo.

En el ámbito cultural, LaMoneda designó a Catalina Dib como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; mientras que Leslie Cornejo asumirá la Seremi de Bienes Nacionales. Fernando López, el expresidente de Concón National, será el nuevo Seremi de Deportes; y Pamela Reyes lo hará en Mujer y Equidad de Género.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que con estos nombramientos ya son 13 los seremis que han sido anunciados por el Gobierno para nuestra región, quienes tendrán la responsabilidad de comandar y ejecutar la línea programática sectorial y atender las necesidades de la comunidad en las respectivas materias que corresponden a cada ministerio.

PURANOTICIA