Los nuevos antecedentes del accidente de tránsito que involucró a vehículo de la Armada en Valparaíso y que dejó dos lesionados

La Gobernación Marítima de Valparaíso, a través de un comunicado, dio a conocer nuevos antecedentes respecto del accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo con tres funcionarios de la Capitanía de Puerto en la Av. Errázuriz.

Pasadas las 21:00 horas, una camioneta con tres servidores navales a bordo, colisionaron a otro automóvil en momentos en que se dirigían a atender una emergencia en la playa Caleta Abarca, en la comuna de Viña del Mar.

El hecho se registró en la avenida Errázuriz, casi al llegar al pasaje Ross, donde debido a la fuerza del impacto, la camioneta de la Policía Marítima provocó el volcamiento del vehículo menor dejando a dos personas con lesiones de diversa consideración.

"Por circunstancias que deben ser investigadas; los servidores colisionaron con un vehículo particular, el cual terminó volcado", indicó la Armada.

Producto del accidente de tránsito, resultó herido uno de los uniformados y el conductor del vehículo particular, quienes recibieron los primeros auxilios para luego ser trasladados a un centro asistencial de la comuna porteña.

Dada la gravedad del accidente de tránsito, la Capitanía de Puerto de Valparaíso desplegó otra unidad para atender la emergencia en la Ciudad Jardín.

Finalmente, la Armada de Chile anunció que prestará toda la colaboración necesaria para poder esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

PURANOTICIA