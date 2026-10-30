"Los Navia": Desarticulan a clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Villa Alemana

Detectives del Modelo Territorial Cero (MT-0) de Villa Alemana de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a cinco integrantes de una organización criminal familiar, dedicada a la comercialización de sustancias ilícitas.

El procedimiento fue desarrollado en coordinación con el Ministerio Público, y permitió dar cumplimiento a órdenes judiciales de entrada y registro en cuatro domicilios de la comuna, en el marco de una investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas, dirigida por la Fiscalía ECOH-SAC de Valparaíso.

Como resultado del operativo, los oficiales policiales detuvieron a cinco ciudadanos chilenos, todos mayores de edad y con antecedentes policiales por infracción a la Ley 20.000, lesiones menos graves y robo con violencia. De acuerdo con los antecedentes investigativos, los imputados integrarían un clan familiar denominado “Los Navia”.

Durante la intervención, la PDI logró incautar 551 gramos de clorhidrato de cocaína, 138 gramos de cannabis y 245 gramos de cafeína, sustancia utilizada habitualmente para la adulteración de drogas, estableciéndose un avalúo aproximado 17 millones de pesos.

Asimismo, se incautó un automóvil Mercedes Benz A250, seis teléfonos celulares, un computador portátil, cuatro cámaras de seguridad, un dispositivo de grabación digital y dinero en efectivo, especies que serán incorporadas al proceso investigativo.

Por instrucción del Ministerio Público, los cinco detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Villa Alemana para su respectivo control de detención.

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