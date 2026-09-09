«Los Makakas de Concón»: PDI desarticula a banda narco que trasladaba droga desde Bolivia hacia la región de Valparaíso

Seis personas fueron detenidas por detectives de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI Valparaíso, en coordinación con el Ministerio Público, por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación ilícita y tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en el marco de la Ley de Drogas.

Los detenidos serían integrantes de la organización criminal denominada «Los Makakas de Concón», agrupación que, de acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, se dedicaba al traslado y distribución de sustancias ilícitas.

El trabajo de análisis criminal permitió establecer que la organización estaba compuesta por cuatro hombres y dos mujeres, entre ellos un boliviano.

Respecto al modus operandi, los imputados trasladaban sustancias ilícitas desde Cochabamba (Bolivia) hasta Chile, utilizando la modalidad de correos humanos.

De acuerdo con la investigación, una vez que las sustancias ingresaban al país, los integrantes de la organización utilizaban cabañas como lugares de alojamiento temporal, donde realizaban la evacuación, acopio y posterior entrega de la droga.

Las sustancias eran posteriormente distribuidas en Concón y Viña del Mar.

Asimismo, las diligencias realizadas por la policía civil permitieron identificar al proveedor de la organización y quien sería su líder, un ciudadano de nacionalidad chilena que actualmente se encuentra radicado en el país altiplánico.

En el marco del operativo, los detectives incautaron más de un kilo de ketamina, droga que se encontraba dosificada en 91 cápsulas ovoidales. Además, fueron decomisados 8,39 gramos de cannabis sativa, con un avalúo total de las sustancias ilícitas que supera los $16 millones.

Junto con las drogas, la Policía de Investigaciones incautó precursores químicos, entre ellos ácido muriático, creatina y soda cáustica, elementos que estaban destinados a la preparación de sustancias ilícitas.

Los seis imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía, por instrucción del Ministerio Público, para el respectivo control de detención y formalización de cargos.

PURANOTICIA