Columna de opinión de la general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso: "Sufrimos por ti"

Columna de opinión de la general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso

Hay dolores que no encuentran palabras. Hay partidas que dejan un silencio profundo, de esos que cuesta comprender y mucho más aceptar.

Hoy sufrimos por ti, porque tenías apenas 30 años y una vida entera por delante.

Sufrimos por ti porque tenías un hijo de apenas nueve meses, un pequeño que crecerá con la historia de un padre que entregó su vida sirviendo a los demás.

Sufrimos por ti porque tu muerte ocurrió mientras cumplías aquello que tantas veces hiciste: prevenir, proteger y estar donde la ciudadanía necesitaba de un Carabinero.

Hoy, sufre tu escuela.

Sufren los patios donde creciste.

Sufre el lugar donde te formaste como Carabinero.

Sufre tu familia.

Sufren tus amigos.

Sufren tus camaradas.

Sufre tu amada.

Sufre tu pequeño hijo, aunque todavía no pueda comprender por qué papá no volverá a casa. Algún día sabrá quién fuiste. Sabrá que su padre fue un Carabinero que salió a servir y que, en el cumplimiento de su deber, entregó lo más preciado que tenía: su propia vida.

Y sufrimos todos.

Y al final, cuando todo guarde silencio, sufre por ti tu bandera, esa misma bandera que tantas veces saludaste, que llevaste con orgullo sobre tu uniforme y ante la cual juraste servir.

Hoy esa bandera se inclina ante tu memoria.

Porque por ella, por Chile y por tu vocación de servicio, diste tu vida.

Descansa en paz, Cabo 2° Christopher Andrés Aguilera Fernández.

Tu deber terminó, pero tu ejemplo permanece. Siempre viven quienes por la Patria mueren.

PURANOTICIA