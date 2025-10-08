«Los Labbe»: Desbaratan a clan familiar narco del cerro San Roque de Valparaíso

Detectives pertenecientes a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron a dos hombres y a dos mujeres, todos integrantes de un clan familiar denominado “Los Labbe”, quienes se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas en el cerro San Roque.

El trabajo de análisis criminal desplegado por los efectivos de la PDI, permitió recabar antecedentes que daban cuenta que, los imputados, utilizaban sus domicilios particulares para llevar a cabo las transacciones ilícitas.

En el operativo, fueron intervenidos cuatro inmuebles, desde los que fueron incautados 71 gramos de cannabis sativa, 9 gramos de clorhidrato de cocaína y más de 1.300 gramos de cocaína base, todo avaluado en $21 millones.

Según lo informado por el jefe de la unidad especializada de la PDI, subprefecto René Camilo, “el líder de este clan familiar mantenía una orden de detención pendiente por el delito de homicidio calificado, por cuanto en noviembre de 2024 se vio involucrado en un hecho de violencia con arma de fuego, donde resultó fallecido un integrante de una banda rival”.

Por instrucción del Ministerio Público, los aprehendidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para ser formalizados.

VIDEO

PURANOTICIA