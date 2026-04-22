«Los hijos de Dios» fueron condenados a penas que en total superan los 116 años de cárcel por homicidios en Quillota

En el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota se llevó a cabo la lectura de las sentencias de dos venezolanos, un colombiano y un chileno, por delitos ocurridos en la comuna de Quillota entre 2023 y comienzos de 2024.

Los sujetos, condenados en total a cumplir penas efectivas que superan los 116 años, pertenecían a una célula del Tren de Aragua conocida como “Los Hijos de Dios”.

Fueron enjuiciados por cuatro homicidios, más delitos de porte con arma de fuego, porte ilegal de municiones, robo con homicidio y homicidio calificado, por hechos acontecidos entre el año 2023 y a comienzos del año 2024, todos ellos en la comuna de Quillota, en el contexto del intento de dominio territorial que realizaba la banda.

LAS CONDENAS

Sergio Danyer Galvis Moreno

1.- Homicidio calificado por alevosía y premeditación el día 8 de enero de 2023 en la comuna de Quillota, al interior del local nocturno “Santas”. Condenado a veinte años de presidio mayor en su grado máximo.

2.- Homicidio simple frustrado el 8 de enero de 2023 en la comuna de Quillota, también dentro del local Santas. Por ese delito fue condenado a siete años de presidio mayor en su grado mínimo.

3.-Porte ilegal de arma de fuego prohibida el día 8 de enero de 2023 en Quillota. Recibió cinco años de presidio menor en su grado máximo.

4.- Robo con homicidio el día 19 de enero de 2024, en la villa Los Aromos de Quillota. Recibió condena de presidio perpetuo simple.

5.- Porte ilegal de arma de fuego el 19 de enero de 2024 en la comuna de Quillota. Sentenciado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo.

6.- Porte ilegal de municiones el 2 de febrero de 2024 en la comuna de Lo Prado, día de su arresto. La condena es de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Jonathan Enrique Badillo Carvajal

1.-Robo con homicidio el día 19 de enero de 2024, en la villa Los Aromos de Quillota. Recibe por ese crimen presidio perpetuo simple.

2.-Porte ilegal de arma de fuego en la misma fecha, el 19 de enero de 2024 en Quillota. La pena recibida es de cuatro años de presidio menor en su grado máximo.

Leonardo David Guevara Díaz

1.-Robo con homicidio el 19 de enero de 2024, en la villa Los Aromos de Quillota. Su condena es de 18 años de presidio mayor en su grado máximo.

Sergio Antonio Balladares Barrera (chileno)

1.-Robo con homicidio el 19 de enero de 2024, en la villa Los Aromos de Quillota. Fue sentenciado a 16 años de presidio mayor en su grado máximo.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA