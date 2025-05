Los hermanos Longton alzan la voz por la salud mental: piden dejar atrás los prejuicios y "empezar a empatizar" con estos temas

Luego que el ex chico reality, Arturo Longton, emplazara a los candidatos presidenciales a preocuparse también de la salud mental en Chile, su hermano, el diputado Andrés Longton, se sumó al llamado y recalcó en la importancia del tema.

Hace tan sólo algunos días, el ex participante del reality «Tierra Brava» señaló: "¿Saben de qué hay que preocuparse también, y que no lo han hecho ninguno de los candidatos que va a la presidencia ni nadie? De la salud mental".

Luego, sostuvo que "tienen que haber hospitales especializados en salud mental Estamos viviendo en un país súper triste, el chileno en general está triste, la energía es mala, todo esto generado por la delincuencia y por otras situaciones, entonces pónganse las pilas, hospitales especializados en salud mental. Yo sé que ni siquiera hay hospitales dignos, donde la gente se muere esperando".

"La taza de suicidios es muy alta, pero son temas tabú. La delincuencia y la salud son la prioridad absoluta y andan preocupados de puras hueas (sic)", prosiguió.

Cabe recordar que ésta no es la primera vez que Arturo Longton habla sobre salud mental. Ya en abril de 2022, abordó las inseguridades con las que lidiaba: "Yo siempre quise ser famoso y pensaba que el día que fuera famoso me iba sentir diferente, pero la televisión potenció más mi inseguridad", aseguró hace ya tres años.

Bajo este contexto, el diputado Andrés Longton, contó a Puranoticia.cl que "mi hermano siempre ha sido sensible con el tema porque además lo vive en carne propia. Él tiene una depresión con la que ha convivido gran parte de su vida y en general la salud mental hasta hace poco tiempo era tabú, como bien dice mi hermano Arturo".

De igual forma, señaló que "antes era algo asociado a otras cosas, no al verdadero síntoma, que es precisamente algo que es muchas veces genético y que tiene que ver con estar medicado constantemente para poder salir adelante y poder convivir con una enfermedad que no tiene solución, solamente uno tiene que aprender a convivir con ella, con un buen tratamiento y con acompañamiento, los recursos de salud mental y visibilizarlo a nivel nacional para empezar a empatizar con distintos temas de salud mental que no pocos chilenos conviven con ello".

"Muchas veces estos casos no salen a la luz, principalmente por los prejuicios que hay en atención a enfermedades de salud mental. Tú sabes que antiguamente las asociaban a otras cosas", continuó el parlamentario de RN por Valparaíso.

Finalmente, y en línea con lo expresado por Arturo Longton, su hermano Andrés planteó que "la salud mental es muy importante. El apoyo familiar es clave, pero el apoyo médico y de las autoridades es relevante desde el punto de vista del financiamiento, pero también el poder detectar estos temas a tiempo porque son tratables y son convivibles, en la medida que efectivamente haya una visibilidad real, porque con esto se convive en el trabajo, en la familia y en los colegios. Si sabes abordar a tiempo esto, con el diagnóstico adecuado, es más convivible".

