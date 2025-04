Los flancos internos que abre en el PS la fallida designación de Tomás De Rementería como reemplazo de Isabel Allende en el Senado

La destitución de Isabel Allende como Senadora de la República ha desatado en la interna del Partido Socialista (PS) un verdadero terremoto, no sólo por la implicancia que tiene para la tienda perder a una figura de la talla de la ex legisladora, sino que también por el nombre de la persona que la va a reemplazar para completar su periodo como representante de la región de Valparaíso hasta el 11 de marzo de 2026.

Cabe recordar que Isabel Allende fue destituida por el Tribunal Constitucional (TC) a raíz de la fallida compraventa de la vivienda de su padre, el ex Presidente Salvador Allende. Por ello, una vez secadas las lágrimas, la directiva socialista –a modo de gesto– le indicó que ella escogería a su sucesor en el cargo. Así es como decidió que el diputado Tomás de Rementería, también representante de Valparaíso, se quedaría con el escaño.

Hasta la tarde de este martes 15 de abril, la decisión era esa y sólo era cuestión de tiempo para que llegara el oficio al Senado que confirmara que Tomás de Rementería sería nuevo Senador. No obstante, mientras Allende recibía el documento que oficializaba su cese de funciones como legisladora, se enteró que la mesa directiva del PS decidió no tomar en cuenta su opinión y bajaron al parlamentario elegido.

"En el cese de mi función como Senadora, he tomado conocimiento de la decisión del PS de contravenir el acuerdo alcanzado con su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, y la mesa directiva saliente, respecto al reemplazo de la senaturía por Tomás de Rementería, actual diputado con quien he trabajado por años en la región de Valparaíso", comunicó una molesta Isabel Allende a través de un escrito.

Frente a esta polémica decisión de la mesa directiva del Partido Socialista, el diputado De Rementería señaló que "nunca busqué ser Senador, acepté la solicitud que me hiciera Isabel y que fue ratificada por la mesa directiva de mi partido, en la cual se reconocía mi labor como Diputado (...). Soy viñamarino, amo mi región y siempre estaré al servicio de trabajar por ella. Sin embargo, las decisiones centralistas y los intentos de imponer nombres ajenos a la región me han llevado a enfrentar una situación en la que incluso se había tomado una decisión (...) que luego fue retirada. En tales condiciones, se me hace imposible continuar disponible para esta solicitud".

Asimismo, esta controvertida medida de la mesa directiva abre un flanco inesperado para su timonel, la candidata presidencial y senadora Paulina Vodanovic, ya que la opción de De Rementería como Senador era respaldada por la mayoría de los diputados socialistas. Así se dio paso a una serie de cuestionamientos internos, sumándose a los que plantean que Carolina Tohá (PPD) es mejor candidata a La Moneda que Vodanovic.

Acerca de los motivos para que la mesa del PS bajara a De Rementería, una publicación de La Tercera cuenta que el principal argumento pasaría por el hecho de que el Diputado les habría comunicado que no estaba disponible para competir en noviembre por un cupo en el Senado, ya que no le parecía bien competir directamente con su pareja, la diputada Karol Cariola, carta del Partido Comunista (PC) a la Cámara Alta.

Pese a ello, el diputado Tomás De Rementería señaló este martes 15 de abril a Puranoticia.cl que "lo hemos conversado y le ponemos pared a la vida política. Somos pareja, tenemos un bebé hermoso que acaba de cumplir un mes, tenemos una familia y vivimos juntos, pero nuestra vida política es anterior a que nos conociéramos, entonces las decisiones políticas las toma cada uno con sus partidos y Karol me empujó a aceptar esta solicitud de mi partido, que era un reconocimiento de la senadora Allende a mi trayectoria y función como parlamentario".

Todo este verdadero terremoto interno que vive el Partido Socialista fue analizado en profundidad por el periodista y académico de la U. Andrés Bello (UNAB) de Viña del Mar, Felipe Vergara, quien en conversación con Puranoticia.cl comentó que lo ocurrido "es realmente sorprendente y hasta vergonzoso. Trataron entre gallos y medianoche de bajar a un candidato que estaba ya proclamado, para poner a otro. Ante esa circunstancia, se creó toda una ola de problemas y conflictos que tienen bastante complicado al PS, que ya está complicado por su propia candidatura presidencial".

En este contexto, el también Doctor en Comunicación planteó que "para afuera, en el Partido Socialista se ven bastante más unidos que como están al interior. En la interna se ven más conflictos que hacia afuera. La misma Isabel Allende hace dos semanas apoyó a Carolina Tohá y hoy se da cuenta que la presidenta –que pareciera pertenecer a un lote distinto– decidió ir por su propia cuenta. Es un partido grande e histórico, pero con facciones muy complejas y muy poco dialogantes entre unas y otras".

Así reiteró que "generalmente eso no se ve hacia afuera, pero hoy con esto sí se mostró y se profundiza con la candidatura de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic".

Como una manera de evitar situaciones como las ocurridas este martes con el nombramiento de una persona que luego es bajada, Vergara indicó que "yo prefiero que haya una norma clara porque si no, uno puede poner un candidato sin proyección y lo que quiere hacer es el traspaso al próximo, de manera fácil, rápida y simple. La misma Vodanovic no fue candidata, ella fue ungida por su partido en reemplazo de Elizalde que asumía un cargo en el Gobierno".

"Debería haber un protocolo, como por ejemplo que asuma el segundo más votado. Eso haría que la competencia fuera más clara o hacer una nueva elección para el cargo que cesa de sus funciones y no dejar esto al libre criterio del partido porque se producen estas sensibilidades y no es primera vez porque ya ha pasado en otras oportunidades", complementó el también magíster en Dirección de Recursos Humanos.

Por último, el experto consultado por Puranoticia.cl adelantó que ahora viene la discusión entre los diversos lotes que componen el Partido Socialista en Chile, básicamente para dilucidar "cómo van a quedar representados en el Senado, porque ahí también hay que jugar a que el PS siga con representatividad, para que los lotes sigan representados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado".

