Los flancos abiertos que acechan a Virginia Reginato desde Contraloría y Fiscalía de Viña

Luego que la Contraloría Regional de Valparaíso estableciera que hubo un grave perjuicio a las arcas financieras de la Municipalidad de Viña del Mar a raíz de deudas de cotizaciones previsionales y de salud con funcionarios de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM), se ordenó que la ex alcaldesa Virginia Reginato tendrá que reintegrar a la casa edicilia un poco más de 3.600 millones de pesos.

Esto, a su vez, abrió la posibilidad que se inicie un juicio de cuentas en contra de la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), tal como lo destacó en su oportunidad la alcaldesa Macarena Ripamonti: "El juicio de cuentas contra la ex Alcaldesa es una muy buena noticia. Por fin se empieza a hacer justicia".

No obstante, a juicio del abogado de Reginato, el ex fiscal Claudio Uribe, esta decisión adoptada por la Contraloría "es una opinión administrativa, que muy eventualmente podría generar un juicio de cuentas o una situación donde doña Virginia tendría la oportunidad de defenderse y demostrar que no ha cometido ninguna irregularidad".

Vale recordar que la ex Alcaldesa de Viña tiene abiertos diferentes flancos investigativos por parte del Ministerio Público, a raíz del trabajo desempeñado durante su gestión al mando del Municipio de la Ciudad Jardín, que se extendió desde el año 2004 hasta mediados de 2021 cuando entregó el sillón edilicio a Ripamonti.

En declaraciones entregadas por la Fiscalía Regional de Valparaíso al diario La Tercera, las causas contra la ex alcaldesa Virginia Reginato "se encuentran vigentes" y que tiene vinculación en más de una investigación abierta en la Ciudad Jardín.

El primer hecho dice relación con el denominado caso «Horas Extra 1», relacionado a supuestas irregularidades cometidas durante su administración en la Municipalidad de Viña del Mar, específicamente entre los años 2014 y 2015

Pese a ello, a mediados de 2022 la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación contra Reginato por fraude al Fisco debido a que el fiscal Cristián Andrade no detectó delitos suficientes para acreditar el ilícito por el cual se dio inicio a dichas indagatorias. Sin embargo, sí se condenó por estos hechos a Pablo Staig, ex administrador municipal, y Manuel Echeverría, ex director de Finanzas; ambos de su círculo de máxima confianza.

Fue el mismo año 2022 cuando ingresó a tribunales una nueva querella por delitos similares en contra de la histórica Alcaldesa de Viña del Mar, lo que dio paso al inicio de una nueva investigación contra Virginia Reginato, esta vez llamada «Horas Extra 2».

En esta causa se imputó al ex administrador municipal y ex gerente de la Corporación Municipal de Viña del Mar, Claudio Boisier, por el alto gasto en horas extra. Así es como se conoció que el año 2017 se destinaron más de 5.500 millones de. pesos ($5.540.515.128) en concepto de horas extra, mientras que en honorarios se pagaron otros 7 mil millones de pesos ($7.077.259.529), superando los 12.600 millones de pesos ($12.617.774.657), correspondientes al 14,93% del presupuesto de la casa edilicia.

Sobre estas causas, sumado a la investigación de la Contraloría que ordenó a Virginia Reginato el reintegro de $3.600 millones al Municipio de Viña del Mar, el abogado de la ex autoridad, Claudio Uribe, sostuvo a La Tercera que "ya se sobreseyó una parte y sigue abierta la investigación a propósito de algunas querellas".

"Entiendo que la Fiscalía tiene todavía diligencias pendientes, pero no vemos ningún antecedente que nos haga pensar que se va a formalizar ni nada de eso", prosiguió, junto a subrayar que "estamos esperando que la Fiscalía tome una decisión" y que "nosotros esperamos que respecto de ella, cerrar la causa y sobreseer".

Asimismo, el ex fiscal indicó que "sería un despropósito, primero, formalizar, porque entendemos que si en ocho años ya no ha habido antecedentes suficientes, es porque ya no va a haber, y nosotros siempre hemos cooperado con la investigación".

Y es que junto con asegurar que la militante de la UDI entregó todos sus registros bancarios y documentos que se le han pedido, reveló que Virginia Reginato actualmente está "tranquilida y jubilada", dedicada a su casa y también a cosas cotidianas.

PURANOTICIA