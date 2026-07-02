Los dos frentes judiciales y administrativos que mantienen abierta la crisis del Hospital de San Antonio tras remoción de su directora

A más de dos meses de la controversia generada por el nombramiento de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, las consecuencias administrativas y judiciales de ese episodio siguen sin resolverse. Actualmente existen dos procedimientos paralelos que mantienen abierto el conflicto originado tras la salida de la entonces directora del establecimiento, Loreto Maturana.

Por una parte, la Corte de Apelaciones de Valparaíso se encuentra próxima a pronunciarse sobre el recurso de protección presentado por Maturana, quien busca revertir la decisión del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) que puso término anticipado a sus funciones. La exdirectora sostiene que su desvinculación no cumplió con las exigencias legales establecidas para este tipo de cargos.

En la acción judicial también solicita que, en caso de acogerse el recurso, se ordene su reincorporación al cargo y el pago de las remuneraciones y beneficios que dejó de percibir desde su salida del hospital.

El abogado Esteban Barra, integrante de la defensa de Maturana, explicó al diario La Tercera que la causa ya se encuentra en estado de resolución y manifestó su confianza en que el tribunal declarará ilegal la remoción. A juicio del jurista, uno de los aspectos centrales del caso es que el Servicio de Salud habría omitido informar previamente al Consejo de Alta Dirección Pública antes de concretar la desvinculación, requisito contemplado en la normativa vigente.

En el entorno de la exdirectora esperan que el fallo sea favorable. Sin embargo, de no obtener un resultado positivo, la defensa ya evalúa recurrir ante la Corte Suprema. Paralelamente, también analiza la presentación de una demanda laboral, alternativa que será definida una vez conocida la sentencia del tribunal de alzada.

Mientras ese proceso avanza en sede judicial, un segundo frente permanece abierto en la Contraloría General de la República. Fue la propia Jeanette Vega quien acudió al organismo fiscalizador para cuestionar la legalidad de la remoción de Maturana, argumentando que la decisión respondió a motivaciones políticas más que a fundamentos administrativos.

Respecto al estado de esa presentación, el organismo encabezado por Dorothy Pérez confirmó a La Tercera que el procedimiento continúa en trámite. Para avanzar en el análisis del caso, la Contraloría solicitó antecedentes al Hospital Claudio Vicuña, documentación que aún se encuentra pendiente de ser remitida.

En medio de ambos procesos, Jeanette Vega continúa desempeñándose como subdirectora médica del recinto asistencial en San Antonio, cargo de carácter técnico que mantiene vigente hasta fines de este año.

En tanto, la dirección del Hospital Claudio Vicuña ha experimentado sucesivos cambios desde la salida de Loreto Maturana. Inicialmente, el Servicio de Salud designó como director subrogante a Christian Smith, quien permaneció poco más de un mes en el cargo. Posteriormente fue reemplazado por Christabel Jensen, jefa del Consultorio de Especialidades, quien actualmente ejerce la dirección de manera interina.

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