Los detalles desconocidos del nuevo traspié en la licitación del tren Valparaíso - Santiago

Gran desazón ha dejado en la región de Valparaíso la confirmación de que la licitación del esperado proyecto de tren a Santiago no verá la luz durante la actual administración del Gobierno, sino que quedará en manos de la siguiente.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, sostuvo que "tuvimos ahí una demora porque tuvimos que relicitar y, dadas esas condiciones, la licitación para la ejecución va a ser con posterioridad al término de esta administración".

Estas palabras fueron entregadas en el marco de la presentación de las cifras de ejecución presupuestaria en inversión pública durante el primer semestre de 2025, pero en la instancia no entregó mayores detalles respecto al por qué de esta decisión.

No obstante, este miércoles la secretaria de Estado precisó que "la licitación para el estudio integral que se ya se está desarrollando, la primera licitación no fue exitosa por diversas razones y tuvimos que llevar a una segunda licitación, que no es lo que nos gusta, pero las reglas son las reglas y, por lo tanto, llamar a esa segunda licitación significó tomarnos tres meses adicionales o algo así...".

Luego, López continuó explicando que "eso significa que hay un delay general que esta administración no va a alcanzar a llamar a tener el estudio terminado y, por lo tanto, a llamar a la licitación de la obra para su construcción".

En su regreso al palacio de La Moneda tras su posnatal, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó ante los medios de comunicación que lo ocurrido es que ninguno de los oferentes cumplió con los requisitos para su realización.

"Lo que nos informó el Ministerio de Obras Públicas es que quienes postularon a esa licitación, en primera instancia, no cumplieron con los estándares requeridos en las bases de licitación", sostuvo la portavoz del Ejecutivo en La Moneda.

Asimismo, planteó que, "como les digo, se volvió a licitar y eso está en curso, entonces no hay una obra paralizada, sino que es una obra que está andando".

Cabe hacer presente que el proyecto postergado –una vez más– planeaba conectar Quinta Normal, en la región Metropolitana; con el sector de El Salto, en Viña del Mar, en una hora y media, el cual debía estar operando durante el año 2030.

Además, uno de los grandes objetivos de la iniciativa era reactivar la conectividad ferroviaria de pasajeros entre ambas regiones, además de unir localidades históricamente postergadas, como Til Til, La Calera y Llay llay.

