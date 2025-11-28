«Los desafíos que enfrenta Chile hoy»: Francisco Vidal llega a Viña del Mar para encabezar conversatorio político-social

El académico y analista político Francisco Vidal, fichado recientemente por el comando de la candidata presidencial Jeannette Jara, visitará Viña del Mar durante este sábado 29 de noviembre para participar de un encuentro con organizaciones sociales.

El Comando Ciudadano Independiente por Jeannette Jara convocó a una actividad a desarrollarse en el hotel Novotel (calle 6 Norte 645), desde las 11:00 horas, con el fin de abordar los principales desafíos del país en el actual contexto político y social.

La actividad se enmarca en el conversatorio «Los desafíos que enfrenta Chile hoy», instancia que servirá para entregar declaraciones a medios, responder preguntas y profundizar en los temas más relevantes de la agenda pública nacional.

Además de Francisco Vidal, a la cita asistirán también Nolberto Díaz, dirigente nacional de los trabajadores de ENAP; Luzmenia Moncada, coordinadora de los comités de viviendas y allegados, y campamentos de Viña del Mar; y Nicolás Rojas, presidente de la Federación de Estudiantes Universidad Nacional Andrés Bello, Quinta Región.

"Será un espacio de diálogo y reflexión sobre el presente y futuro del país, en el que esperamos contar con su presencia", señalaron los organizadores.

De esta manera, el exministro Francisco Vidal, quien recientemente se incorporó como uno de los voceros del comando de Jeannette Jara, llegará a la región de Valparaíso en medio de la recta final hacia la segunda vuelta del 14 de diciembre, jornada en la que la candidata del oficialismo competirá con José Antonio Kast, abanderado del arco opositor.

