Los desafíos del Coronel Jorge Guaita: A fondo con el nuevo prefecto de Carabineros de Viña del Mar

El coronel Jorge Guaita Cahue asumió oficialmente como nuevo prefecto de Carabineros de Viña del Mar, en un período clave marcado por el aumento de población flotante, eventos masivos y una alta demanda en materia de seguridad pública.

“Es un poco complicado al principio, pero ya estamos en el puesto de mando, conociendo el día a día. Muy contento, la verdad, es un tremendo desafío”, señaló el oficial en su primera entrevista tras asumir el cargo, entregada a Puranoticias.cl.

Guaita llega desde la Prefectura de Marga Marga, donde se desempeñó primero como subprefecto de servicios y luego como prefecto, acumulando una trayectoria de 29 años en Carabineros. Su experiencia incluye trabajo en las regiones de Arica e Iquique, territorios con extensos bordes costeros y alta afluencia turística.

“Los desafíos son importantes, pero con la experiencia que uno tiene, cree contar con las capacidades para enfrentar distintas situaciones”, afirmó.

UN TERRITORIO COMPLEJO Y DIVERSO

La Prefectura de Viña del Mar abarca no solo la Ciudad Jardín, sino también Concón, Quintero y Puchuncaví, comunas con realidades distintas pero problemáticas comunes en seguridad. En ese contexto, el coronel enfatizó la necesidad de trabajar en alianzas estratégicas.

“Hoy nadie puede hacer su función desde su propia parcela. Es clave generar alianzas con alcaldes, directores de seguridad y la comunidad”, sostuvo.

TELEVIGILANCIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uno de los ejes centrales será el fortalecimiento de la televigilancia, especialmente ante el proceso de instalación de nuevas cámaras de seguridad en Viña del Mar, que debieran comenzar a operar durante marzo.

“El uso de cámaras y software avanzados permite captar situaciones clave y elevar el estándar de la prueba. Una imagen clara del delito facilita enormemente el trabajo de la Fiscalía y de los tribunales”, explicó Guaita, subrayando que estos procesos requieren tiempos administrativos propios de las licitaciones públicas.

Además, valoró la incorporación de inteligencia artificial como herramienta para optimizar recursos y tiempos, línea que ya ha sido conversada con la alcaldesa de Viña del Mar.

FISCALIZACIÓN NOCTURNA Y CONVIVENCIA URBANA

Respecto a los conflictos asociados a locales nocturnos, fiestas y ruidos molestos, el nuevo prefecto anunció fiscalizaciones conjuntas con municipios, servicios de salud, Impuestos Internos y otros organismos.

“Viña es una ciudad activa, turística, que invita a divertirse, pero siempre con responsabilidad. La fiscalización debe ser integral, pareja y coordinada”, indicó.

El trabajo incluirá mediciones de decibeles, control de horarios y cumplimiento de ordenanzas municipales, además de un vínculo directo con juntas de vecinos para identificar focos críticos.

MÁS PATRULLAJES MIXTOS Y TRABAJO COMUNITARIO

Finalmente, Guaita confirmó el refuerzo de patrullajes mixtos entre Carabineros y personal municipal (OS-14) en Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví, junto con un mayor acercamiento a la comunidad.

“La idea es que la gente conozca a su Carabineros, confíe y también los cuide. La información que entrega la comunidad es clave para focalizar controles y prevenir delitos”, concluyó.

