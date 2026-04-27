Los desafíos de Carabineros en la región de Valparaíso de cara a sus 100 años: sumar nuevos efectivos y avanzar en modernización

Con una ceremonia protocolar y un posterior desfile cívico-militar en la avenida Los Héroes de Viña del Mar, Carabineros de Chile conmemoró este lunes 27 de abril en la región de Valparaíso sus 99 años de vida institucional, en una actividad que reunió a autoridades regionales y a la comunidad, que pudo apreciar el paso de distintas unidades que integran la policía uniformada en la Quinta Zona.

La instancia fue encabezada por la general Patricia Vásquez, jefa de la Zona Valparaíso de Carabineros, quien valoró la actividad en la costa de la Ciudad Jardín como una antesala al centenario que la institución conmemorará el 2028.

"Esta fue una ceremonia muy importante. Estamos conmemorando 99 años de nuestra institución, Carabineros de Chile, una institución permanente, al servicio de todos los chilenos y chilenas, y de quienes habitan el territorio nacional y especialmente esta región. Nos acercamos al centenario. Hemos tenido un desfile hermoso donde se plasma el espíritu cívico que tiene Carabineros, republicano, y sobre todo una señal para la ciudad", resaltó la máxima autoridad de la policía.

En ese contexto, la general Vásquez abordó los principales desafíos que enfrenta la institución en el corto y mediano plazo en la región de Valparaíso, poniendo especial énfasis en la necesidad de aumentar la dotación policial. "El desafío más importante es captar jóvenes para engrosar nuestras filas, para que exista más dotación, para que los carabineros no se vean sobreexigidos en los servicios".

En la misma línea, profundizó en la necesidad de atraer nuevas generaciones a la carrera policial, ya que "necesitamos savia renovadora que venga, que se integre a Carabineros de Chile, que lo tengan como una opción de carrera y, por supuesto, en su periodo de formación como corresponde, de dos años, y con un gran espíritu de servicio público. Yo creo que la gran tarea es que Carabineros vuelva a crecer".

Junto con el desafío de aumentar la dotación, la jefa policial destacó los avances en materia tecnológica, mencionando que "estamos desarrollándonos. Este año inauguramos la sección Drones, con cinco drones de alta tecnología que compramos en más de $350 millones, con fondos fiscales y, por lo tanto, vamos hacia la modernización". No obstante, recalcó en su llamado a los jóvenes de la región: "Hoy quiero hacer un llamado a los jóvenes para que se acerquen a las escuelas de Carabineros y que pregunten. Es una carrera atractiva, es una carrera que exige sacrificios, pero es una carrera que tiene la satisfacción espiritual de hacerlo bien".

Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, también se refirió a los desafíos en materia de seguridad, adelantando medidas concretas que se implementarán en coordinación con Carabineros y otros organismos. "El 29 de abril vamos a hacer un recorrido con Carabineros, las concesionarias y el MOP para ver los lugares donde vamos a colocar cámaras de televigilancia de alta tecnología en las carreteras concesionadas de la región. Vamos a partir por la ruta 68, Las Palmas y Troncal Sur, pero esto va a ser extensivo a toda la región de Valparaíso".

La máxima autoridad de Gobierno en la región de Valparaíso, además, planteó la necesidad de fortalecer la seguridad mediante el uso de tecnología, considerando la falta de dotación policial. En ese marco, indicó que se está evaluando un convenio de programación que involucre a distintas instituciones del Estado.

Asimismo, destacó la importancia de avanzar en un sistema unificado de atención de emergencias, indicando que "estamos planteando como desafío tener una Cenco (Central de Comunicaciones) única. Hoy día tenemos dos Cenco: en Viña del Mar y en Valparaíso, tal como existe en la región Metropolitana, de alta tecnología, que incluso permita registrar las llamadas y los lugares desde donde se hace la llamada".

Millones enfatizó la relevancia de mejorar la trazabilidad de las llamadas de emergencia, así como de enfrentar el alto número de comunicaciones falsas al número 133. "Se puede perseguir exactamente o saber desde dónde se realiza una llamada de auxilio y también las pitanzas. Respecto a las llamadas al 133, más del 70% son llamadas falsas y queremos plantear de manera legislativa que se penalice que haya llamadas falsa porque distraen recursos humanos y no puede llegar la policía a tiempo".

Además, el Delegado Presidencial abordó otros desafíos estructurales, como la infraestructura policial, principalmente respecto a los cuarteles y, además, "lo que hemos hablado con el Ministro de Obras Públicas, de que el MOP haga un plan de renovación y conservación de los cuarteles de policía en el país".

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, también participó de la conmemoración y valoró el aniversario institucional, poniendo el acento es que es un coronel en retiro. "Mi institución cumple 99 años, entonces efectivamente es un motivo de satisfacción y de orgullo. Además, cumpliendo esta misión que me ha asignado el Presidente José Antonio Kast, que para mí es realmente un privilegio que nunca pensé que iba a tener. Las circunstancias se dieron y aquí estamos. Feliz por eso y también muy motivado en hacer lo mejor posible en términos de coordinación intersectorial para dar cada vez un mejor servicio de seguridad a la ciudadanía".

De esta manera, la conmemoración de los 99 años de Carabineros en la región de Valparaíso no solo estuvo marcada por el componente ceremonial, sino también por la proyección de los desafíos que enfrentará la institución de cara a su centenario de vida, con énfasis en el fortalecimiento de su dotación, la modernización tecnológica y la mejora en la coordinación para la seguridad pública de esta zona del país.

PURANOTICIA