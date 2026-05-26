Longton valora aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio: "Devuelve esperanza y competitividad a la región"

El senador Andrés Longton, integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, valoró la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, iniciativa que contempla una inversión de US$ 4.450 millones y que, tras seis años de tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), recibió luz verde por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso.

Al respecto, el legislador aseguró que es "una gran noticia para la región de Valparaíso. Después de muchos años, dos grandes proyectos de inversión empiezan a ver la luz, la extensión del tren a la provincia de Quillota y el Puerto Exterior, lo que nos devuelve una luz de esperanza para volver a ser competitivos con nuestros puertos”.

El parlamentario añadió que “esperamos también que esta institucionalidad pesada, lenta y burocrática empiece a funcionar de manera más eficiente, para que no sea tan tortuosa la espera de proyectos que le hacen tanto bien, principalmente a una región que necesita reactivar la inversión”.

Cabe señalar que el objetivo del proyecto es ampliar y modernizar el principal sistema portuario del país, mediante la construcción de un molo de abrigo de unos 4 kilómetros, dragados y explanadas que habilitarán dos terminales (Mar y Tierra) de 1.730 metros cada uno, desarrollados gradualmente en cuatro etapas según la proyección de demanda.

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