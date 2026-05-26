Puerto Exterior de San Antonio recibe luz verde ambiental por unanimidad y avanza a paso firme a su licitación internacional

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Valparaíso aprobó por unanimidad, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, iniciativa que permitirá dotar al país de la infraestructura portuaria que Chile requiere para mantener la competitividad del comercio exterior.

La votación se llevó a cabo en Valparaíso, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitiera el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable del proyecto.

De esta manera, concluyó la tramitación ambiental del principal proyecto portuario en la historia del país, proceso que significó el trabajo técnico ejecutado por la Empresa Portuaria San Antonio en seis años, incluyendo la realización de tres procesos de participación ciudadana, igual número de adendas y una consulta indígena.

Puerto Exterior es una obra estratégica, definida por el Estado e implementada por la Empresa Portuaria San Antonio, teniendo continuidad a través de cinco gobiernos sucesivos. Su objetivo es ampliar y modernizar el principal sistema portuario del país, mediante la construcción de un molo de abrigo de unos 4 kilómetros, dragados y explanadas que habilitarán dos terminales (Mar y Tierra) de 1.730 metros cada uno, desarrollados gradualmente en cuatro etapas según la proyección de demanda.

Cabe hacer presente que con una inversión público-privada de US$ 4.450 millones, triplicará la capacidad de transferencia de carga del puerto actual y podrá atender simultáneamente hasta 8 naves Post New Panamax (de 400 metros de largo), alcanzando los 6 millones de TEU (contenedores de 20 pies) anuales.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó que “es una gran tramitación de largos años, no exenta de dificultades que se fueron resolviendo una a una y finalmente se llega a esta aprobación unánime de todos los comisionados. El SEA recogió en gran parte las inquietudes que se formularon a lo largo de esta tramitación", agregando que “es una gran noticia para la provincia de San Antonio que siempre ha estado en dificultades y decaída económicamente”.

Por su parte, el gerente general (i) de Puerto San Antonio, Fernando Gajardo, sostuvo que esta aprobación ambiental "constituye un hito muy relevante para Puerto San Antonio y para el país, pues se reconoce la solidez técnica y ambiental del proyecto, luego de un proceso exhaustivo de evaluación que se extendió por seis años y que, con la participación de la ciudadanía, permitió perfeccionar su diseño, optimizar medidas y reforzar compromisos orientados a asegurar un desarrollo portuario compatible con el entorno y, al mismo tiempo, decisivo para la competitividad del comercio exterior del país".

De igual forma, resaltó que “Puerto Exterior impulsará el desarrollo de San Antonio con más empleo, inversión y actividad económica, fortaleciendo proveedores locales, logística, comercio y servicios. Además, integrará un enfoque sostenible con protección ambiental, apoyo a la pesca artesanal, nuevos espacios públicos como el Parque Lagunas de Llolleo, el Parque DYR y el Paseo El Molo, aportando a mejorar la calidad de vida de los sanantoninos con una zona recreativa familiar de más de 60 hectáreas de paseos y parques”.

De igual forma, se dejó en claro que esta megaobra permitirá asegurar la capacidad logística que el país necesitará en la próxima década, fortaleciendo la competitividad de las exportaciones en San Antonio, además del abastecimiento nacional y del posicionamiento estratégico de Chile en la red mundial de puertos.

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, señaló que "quiero valorar lo que se ha producido en la Delegación Regional de Valparaíso, en términos de aprobar el proyecto Puerto Exterior, en el marco del Servicio de Evaluación Ambiental. Es un proyecto de real envergadura que indudablemente va a provocar desarrollo territorial, económico y social".

Luego, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, recalcó que "estoy contenta porque esto es muy significativo para la provincia en cuanto a desarrollo económico y progreso, porque esto triplicará la inversión y la importación/exportación de TEUS en el Puerto de San Antonio, generando empleo para la ciudadanía que tanto lo necesita en la provincia de San Antonio".

APORTE ECONÓMICO

Puerto Exterior representa un salto estructural para San Antonio en términos de escala económica, multiplicando el aporte del puerto al PIB local, al empleo, a los encadenamientos productivos y a la actividad económica asociada.

Durante la construcción, se requerirá un promedio cercano a 1.500 trabajadores, con un peak estimado de 2.800 personas. En operación plena, Puerto Exterior de San Antonio generará más de 2.000 empleos para trabajadores portuarios, junto con nuevas oportunidades en logística, transporte, mantenimiento, comercio local y servicios complementarios. A ello se suman las más de 3.200 personas que actualmente trabajan de forma directa en terminales y servicios portuarios.

Al año 2055, el proyecto proyecta un Valor Agregado Bruto directo superior a US$1.000 millones anuales en la provincia de San Antonio, cuadruplicando la actividad económica directa del puerto actual. Además, aumentará el efecto de encadenamiento productivo sobre proveedores locales: las compras pasarían de US$51 millones actuales a cerca de US$861 millones.

El empleo inducido llegaría a alrededor de 26.500 puestos, frente a los cerca de 10.000 actuales. Los ingresos municipales también crecerán: las patentes asociadas a la operación portuaria pasarán de cerca de US$800 mil anuales a aproximadamente US$3,2 millones anuales.

Además, se espera que el proyecto genere una creación de valor superior a USD 77 mil millones (Evaluación Social año 2023), asociada principalmente a reducción de costos logísticos, mitigación de cuellos de botella y fortalecimiento del crecimiento económico.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Puerto Exterior propone un desempeño ambiental que se sustenta en tecnologías y estándares que minimizan los impactos, tanto en la etapa de construcción de las obras como en la operación de los nuevos terminales. Así, la modernización de la operación portuaria contempla avanzar en un plan de protección ambiental y de creación de espacios públicos que generará un círculo virtuoso en el desarrollo urbano de la ciudad.

Uno de los ejes centrales es la protección del humedal urbano Lagunas Ojos de Mar, donde se proyecta el Parque Lagunas de Llolleo, con un centro interpretativo, aula abierta y miradores. Se sumará el paseo El Molo, un paseo peatonal completamente nuevo, de aproximadamente 1,5 km sobre el nuevo molo de abrigo, y la remodelación integral del Parque DyR, con infraestructura de alto estándar, fortalecimiento de áreas verdes, nuevos senderos y zonas de esparcimiento.

Estas iniciativas conformarán un circuito con alrededor de 60 hectáreas, que constituyen un aporte sustantivo a la ciudad a través de espacios de alto valor social, turístico, ambiental y patrimonial, además de generar un impulso relevante para la economía local.

Además, se contemplan iniciativas asociadas al mejoramiento y habilitación de la playa Pacheco Altamirano y un plan de reasentamiento para 217 predios de las poblaciones Brisamar y Juan Aspeé, así como programas vinculados a la pesca chinchorro y a grupos Mapuche Lafkenche.

Para la pesca artesanal, se incluyen medidas de compensación, equipamiento y fomento productivo en las caletas San Pedro Pacheco Altamirano, Puertecito y Boca Río Maipo.

LICITACIÓN ARTESANAL

Tras la obtención de la RCA, el proyecto debe seguir su proceso de licitación internacional iniciado el año pasado, cuya adjudicación está prevista para este año. El inicio de obras habilitantes asociadas se proyecta para 2027.

Esta licitación contempla la adjudicación de un contrato para la construcción del molo de abrigo, el dragado para la generación de la dársena y el canal de acceso, las explanadas, el acceso ferroviario con dos estaciones e instalaciones de faenas, junto con medidas de compensación y mitigación medioambiental. Esto implicará una inversión de la Empresa Portuaria San Antonio de USD 1.950 millones.

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