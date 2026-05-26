Concón acelera plan de transformación urbana con nuevas veredas y mejoras viales en sectores clave de la comuna

Las labores se dan en el contexto de recuperación y seguridad vial en distintas arterias de la comuna. Actualmente se realizan otros importantes proyectos en sectores como Las Pimpinelas, avenida Las Malvas y Borgoño, entre otras.

La modernización urbana ha sido una de las prioridades de las diversas políticas comunales que se han implementado en Concón. Esto ha quedado plasmado, entre otras aristas, por el Plan Integral de Transformación Urbana, que contempla la pavimentación, modernización de gestión de tránsito, entre otros ejes de seguridad vial.

Y los primeros efectos ya son visibles en sectores como Calle Clarencia, donde ya han comenzado las tareas de construcción de la vereda, las que se unen a la reciente pavimentación de esta arteria que da acceso a distintas comunidades educativas y al vecino sector de calle Siete, tradicional espacio comercial del Concón antiguo.

Sobre esto, el alcalde Freddy Ramírez sostuvo que “el trabajo que realizamos es profundamente sentido por la comunidad, que día a día agradece el retomar los trabajos en materia de movilidad a lo largo de calles como Clarencia, donde tenemos un gran número de adultos mayores viviendo, los que se podrán desplazar con tranquilidad, sobre todo este invierno que se anuncian lluvias”.

Además, a través de la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla) se ejecutarán otras obras de mejoramiento integral en dos sectores con alta demanda: Las Pimpinelas, entre Las Malvas y Borgoño; y calles El Olivo y pasaje Coigüe, uno de los principales nexos con el recientemente inaugurado Parque Vista al Mar.

El jefe comunal subrayó que "nos estamos orientando en construir la ciudad que necesitamos para el 2030, y lo hacemos con planes estratégicos trabajados en comunidad, como también con los expertos más capacitados de nuestras oficinas. Solo de esta manera hemos podido avanzar a ser la comuna con la mejor calidad de vida de la región de Valparaíso".

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