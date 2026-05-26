Abren quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico: beneficio llega a 187 mil hogares en la región de Valparaíso

Desde este martes 26 de mayo y hasta el 5 de junio estará abierta la quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico, un apoyo estatal que permite rebajar el costo de la cuenta de la luz y que se aplicará durante el segundo semestre de 2026, a través de descuentos directos en las boletas de electricidad.

Podrán acceder a este subsidio personas mayores de 18 años que pertenezcan al tramo del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), así como también hogares que cuenten con personas electrodependientes, independiente de su calificación socioeconómica. Entre los requisitos se considera ser cliente residencial, ya sea propietario o arrendatario, y mantener la cuenta de la luz al día.

La postulación se realizará a través del sitio web www.subsidioelectrico.cl y también en www.ventanillaunicasocial.gob. cl , donde las personas deberán ingresar con su RUT, Clave Única —en caso de contar con ella— y el número de cliente que aparece en la boleta de electricidad. Asimismo, el proceso podrá realizarse de manera presencial en oficinas de ChileAtiende o a través del call center 101, sin necesidad de contar con Clave Única.

Las personas que ya obtuvieron el beneficio en convocatorias anteriores mantendrán el subsidio de forma automática siempre que continúen cumpliendo los requisitos establecidos. No obstante, es fundamental que revisen y actualicen su información, especialmente en casos de cambio de domicilio, ingresando el número de cliente correspondiente a la nueva vivienda.

En la región de Valparaíso, más de 187 mil familias ya reciben este beneficio. El descuento se comenzará a aplicar a partir de septiembre de 2026.

El seremi de Energía, Celso Quezada, destacó que “este subsidio representa un apoyo concreto para más de 187 mil familias de la región. Hago un llamado a quienes ya son beneficiarios a revisar y actualizar sus datos, especialmente si han cambiado de vivienda. Asimismo, quiero indicar que las familias que arriendan o viven allegadas también pueden acceder al beneficio ingresando el número de cliente del hogar donde residen”.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, comentó que "como Gobierno sabemos que durante los meses de invierno el gasto de las familias aumenta, por lo tanto medidas como esta y otras que estamos implementando representan un alivio directo al bolsillo de las personas. El llamado es a postular e informarse sobre todo los beneficios que continua entregando el Gobierno, con responsabilidad fiscal y siempre a las personas en el centro de las políticas públicas".

Las autoridades reiteraron el llamado a no dejar pasar el plazo de postulación y a informarse a través de los canales oficiales, con el objetivo de acceder a este apoyo estatal que busca contribuir a disminuir el gasto en electricidad de miles de hogares del país.

PURANOTICIA