Villa Alemana define primeros lineamientos para implementar plan «Escudo de Barrio»

Villa Alemana comenzará a trabajar en la implementación del plan «Escudo de Barrio», iniciativa del Gobierno que permitirá intervenir un sector prioritario de la comuna mediante proyectos de prevención del delito, recuperación de espacios públicos, mejoramiento de áreas verdes e iluminación, además de operativos policiales y administrativos.

La primera reunión de coordinación fue encabezada por el alcalde Nelson Estay junto al subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, quienes analizaron las necesidades de la comuna y definieron los primeros lineamientos para implementar el programa, que incluye a Villa Alemana entre las 53 ciudades seleccionadas a nivel nacional.

El alcalde Estay destacó que "estamos hablando el mismo idioma y vamos a generar un tremendo trabajo en conjunto con la Subsecretaría y la Delegación, para el bienestar de todos nuestros vecinos. Sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay empleo, por lo que necesitamos entregar garantías y mayor tranquilidad a las familias de Villa Alemana”.

La intervención tendrá un enfoque integral, considerando la recuperación de sitios eriazos, áreas verdes y espacios comunitarios, junto con medidas de prevención situacional. Además, se contemplan acciones administrativas y policiales cuyos detalles no serán informados previamente para resguardar su efectividad.

“Nos estamos sumando a un trabajo que ya inició el alcalde Estay en Villa Alemana. Hemos determinado un sector de la comuna en el que se realizarán distintos tipos de intervenciones, para devolverles la tranquilidad a los vecinos y permitir que las familias recuperen y vuelvan a utilizar los espacios públicos”, señaló el subsecretario Guerrero.

El plan «Escudo de Barrio» considera inicialmente la transferencia de $10 mil millones desde la Subsecretaría de Prevención del Delito a los municipios participantes, además de aproximadamente $20 mil millones provenientes de programas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Según indicó, antes de que finalice noviembre, las comunas beneficiadas podrían recibir recursos para invertir directamente en espacios públicos y comunitarios.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, valoró"la voluntad del alcalde y el trabajo que viene realizando en seguridad se han notado. Esta articulación intersectorial permitirá mejorar los entornos, fortalecer la persecución del delito e incorporar la participación ciudadana, generando un cambio importante en la calidad de vida de los vecinos de Villa Alemana”.

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