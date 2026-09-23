Diputado Celis exige nueva fiscalización a local de Viña del Mar tras sanción por irregularidades sanitarias y de seguridad

El diputado Andrés Celis exigió una nueva fiscalización al establecimiento Catania, ubicado en el sector de Las Salinas de Viña del Mar, luego de que la Seremi de Salud de Valparaíso confirmara que las irregularidades sanitarias y de seguridad detectadas en el recinto fueron acreditadas y sancionadas.

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando el parlamentario pidió fiscalizar la concesión del Balneario Las Salinas tras denuncias por distintas irregularidades en el sector. Dos meses después, el 21 de noviembre, funcionarios de la autoridad sanitaria inspeccionaron el establecimiento Catania y constataron una serie de deficiencias que dieron origen a un sumario sanitario.

Entre las observaciones se detectaron problemas en las vías de evacuación y puertas de emergencia, extintores vencidos o descargados, una instalación eléctrica expuesta, humedad y moho, falta de accesibilidad universal e insuficiencia de servicios higiénicos para el personal, además de diferencias entre el plano autorizado y la infraestructura existente.

“Lo que resulta difícil de entender es que irregularidades de esta gravedad hayan requerido tantos meses para llegar a una resolución. Una fiscalización sanitaria tiene que traducirse en respuestas oportunas, sobre todo cuando existen observaciones relacionadas con la seguridad de trabajadores y de quienes concurren al lugar. Estos procedimientos no pueden eternizarse”, afirmó Celis.

Ante el tiempo transcurrido, el parlamentario volvió a oficiar en agosto de 2026 para conocer en qué etapa se encontraba el sumario sanitario, las medidas correctivas y sanciones adoptadas, además de los resultados de las inspecciones posteriores anunciadas por la autoridad. El procedimiento concluyó el 20 de agosto de 2026, nueve meses después de la fiscalización, cuando la Seremi de Salud de Valparaíso dio por acreditadas las infracciones y aplicó una multa de 30 UTM a Iceberg Publicidad y Producciones S.A. Además, otorgó a la empresa un plazo de 30 días corridos desde la notificación para subsanar la totalidad de las deficiencias detectadas.

La resolución dispuso también que, una vez vencido ese plazo, funcionarios de la Oficina Territorial Viña del Mar realizaran una nueva inspección para comprobar las correcciones. Sin embargo, en su respuesta del 1 de septiembre de 2026, la Seremi informó que aún no contaba con esos resultados, debido a que el período otorgado a la empresa todavía se encontraba pendiente.

“Ahora corresponde volver al recinto y revisar punto por punto si se cumplió lo ordenado. Si todavía existen infracciones, la Seremi de Salud de Valparaíso tendrá que adoptar las medidas que correspondan. No voy a dar este caso por cerrado hasta conocer en qué condiciones está funcionando actualmente el establecimiento”, sostuvo el diputado.

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