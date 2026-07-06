Longton destaca como el senador más conocido de Valparaíso y figura nacional clave, según Criteria: "Estoy gratamente sorprendido"

En el inicio de una semana decisiva para la discusión de la "megarreforma" económica en el Congreso, el senador por la región de Valparaíso, Andrés Longton, no solo analizó en Puranoticia.cl, el panorama legislativo tras reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sino que también abordó su positivo momento político tras conocerse los resultados de la encuesta Criteria. La medición lo consolidó como el parlamentario más conocido de su región y como una de las figuras mejor evaluadas en el escenario político nacional.

Al ser consultado sobre el liderar el ranking regional y su alta figuración en el muestreo, el legislador reconoció el impacto de las cifras:

"Yo no tenía conocimiento de eso, lo me tocó verlo ayer, en una encuesta seria, Criteria, y la verdad es que bueno, estoy gratamente sorprendido por esos números (...) Es positivo verse reflejado todo el trabajo en esa encuesta a nivel nacional, saliendo un poquito de la región".

El parlamentario añadió que estos resultados representan "la invitación a seguir trabajando de la misma manera, con el mismo compromiso", en un momento donde su rol en la Cámara Alta adquiere mayor protagonismo frente a las negociaciones con el Ejecutivo.

PORTAZO AL ‘’PIE CERO’’

Más allá de las cifras de aprobación, la agenda legislativa de Longton está concentrada en el despliegue de la megarreforma, cuyo itinerario contempla un paso inmediato por la Comisión de Medio Ambiente —donde busca destrabar la "permisología"— para luego continuar en las comisiones de Trabajo y Hacienda.

En este contexto, uno de los puntos más complejos abordados por el senador fue la propuesta del "Pie Cero", iniciativa orientada a facilitar la adquisición de viviendas a sectores jóvenes sin ahorro previo. Al respecto, Longton sinceró que la medida no tiene viabilidad en el actual proyecto:

"Creo que en esta reforma no va a haber espacio (...) para mí era muy relevante el pie cero porque significaba el acceso a la vivienda a segmentos más jóvenes que hoy día tienen dificultad para poner este pie, no así para poder pagar las cuotas el día de mañana".

Pese a descartar este beneficio, aseguró que existe terreno común para otras herramientas de apoyo habitacional, abriendo la puerta a alternativas viables dentro del debate: "No hay espacio acá, pero yo creo que hay amplio acuerdo para que esto también pueda ser un punto relevante conjuntamente con todo lo que tiene que ver con la tasa de interés, subsidiar la tasa de interés".

PUENTES CON EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

Para lograr el avance de la megarreforma, Longton valoró la postura que han adoptado algunos sectores de la centroizquierda para destrabar la discusión y diferenciarse de los bloques más duros del oficialismo:

"Parte del socialismo democrático ha entendido que no pueden estar ‘’a la cola’’ o ser ‘’vagón de cola’’ del Frente Amplio y del Partido Comunista, que han tomado como postura oponerse a todo".

El parlamentario añadió que "algunos personeros han mostrado una capacidad de diálogo que también fue acogido por parte del ministro Quiroz (...) me parece que hay espacio para poder aprobar algunas cosas en particular", recordando que ciertos incentivos económicos ya funcionaron con éxito en gobiernos anteriores.

Finalmente, consultado por la efectividad de las medidas frente a las cifras de desempleo en la región de Valparaíso —que ya superan los dos dígitos—, Longton defendió la inmediatez del crédito al empleo contemplado en el proyecto: "El ministro señaló hoy que iba a bajar de 1.400 a 600 millones, lo que significa reducir parte importante de esto, pero focalizarlo a determinados segmentos productivos". Frente a las dudas del impacto real en las PYMES, concluyó que el proyecto se complementará con otras medidas de alivio financiero: "Hay una política de condonación y repactación de deuda (...) alivia la carga que han tenido las pymes en el último tiempo".

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