Longton acusa al Gobierno de "abandonar" a los adultos mayores al eliminar del Presupuesto 2026 el programa "Más AMA"

El diputado Andrés Longton cuestionó la decisión del Gobierno de eliminar del Presupuesto 2026 el programa "Más Adultos Mayores Autovalentes" (Más AMA), iniciativa del Ministerio de Salud creada en 2015 para promover la movilidad, el desarrollo cognitivo y la estimulación emocional de las personas mayores mediante talleres realizados por kinesiólogos y terapeutas ocupacionales en los centros de salud familiar del país.

El parlamentario por la región de Valparaíso afirmó que “más AMA es una política pública exitosa que ha beneficiado a miles de adultos mayores en todo Chile, fortaleciendo su autonomía y calidad de vida. Mientras se eliminan estos espacios, el Gobierno anuncia el financiamiento de un museo de la memoria por 7 mil millones en Concepción. Es una señal completamente equivocada”.

El legislador destacó que el programa ha sido fundamental para mantener las habilidades y movilidad física necesaria que, con los años, se pueden ir perdiendo y cuyos tratamientos sin estos apoyos serían muy difíciles de costear.

“En las comunas de Valparaíso, estos talleres eran el único espacio de encuentro, apoyo y aprendizaje para miles de adultos mayores. Eliminarlo es cerrar una puerta que mejoraba su salud y su bienestar diario”, agregó.

Longton enfatizó que en regiones como Valparaíso, que concentra una de las mayores poblaciones de adultos mayores del país, la medida tendrá un impacto especialmente grave en los equipos de salud y en los usuarios que participaban regularmente en el programa.

“No se puede hablar de envejecimiento activo mientras se eliminan las políticas que justamente lo hacen posible. Esto no es ahorro, es retroceso”, sostuvo.

Cabe señalar que el diputado anunció que solicitará una sesión especial en la Comisión de Salud para que el ministerio explique los motivos de la eliminación y adelantó que no aprobarán el presupuesto de esa partida si no se repone el programa y su financiamiento; y que participará en la comisión mixta para hacerle ver al Gobierno la importancia de esta iniciativa en los adultos mayores.

