«Lomas del Sol»: Quillota cuenta con 249 nuevas viviendas sociales en zona urbano-rural

La comuna de Quillota consolidó un nuevo barrio, con la entrega de 249 departamentos y casas del proyecto «Lomas del Sol», levantado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a través del programa fondo solidario DS49.

En su totalidad, la obra tuvo una inversión sobre los 11 mil millones de pesos y fue levantada bajo el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Gobierno.

Precisamente sobre este plan ahondó la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, quien sostuvo que "la vivienda definitiva es posible en las 38 comunas de la región de Valparaíso. Así lo dice el Plan de Emergencia Habitacional: llevamos más de 21 mil viviendas y pronto vamos a llegar a las 22 mil. Estamos en Quillota justamente dando cuenta de aquello, de que la capital provincial se pone al frente con la vivienda social. Es sin duda un proyecto muy esperado, que iniciamos el 2023, durante el proceso del PEH, y eso nos alegra mucho".

El proyecto consiste en 249 departamentos, distribuidos en edificios de cinco pisos, nueve viviendas de un piso, además de dos sedes sociales, las cuales cuentan con estacionamientos, obras de circulación y áreas verdes.

La directora (s) del Serviu Valparaíso, Nerina Paz, complementó que estas obras trabajadas en las líneas del ministerio “nos convoca a tener un mejor estándar en las viviendas sociales. Eso implica el metraje como un elemento relevante, que en este conjunto está en el promedio entre 58 y 60 metros cuadrados. También una diversidad de soluciones, que significa poder tener departamentos y viviendas de diferentes tipologías, y a su vez lo que tiene que ver con el confort térmico a través de la envolvente térmica de cada uno de estos departamentos”.

Ana Rosa Guerrero, presidenta del comité habitacional, expresó sentirse “contenta por todas las familias que ya no van a pagar arriendo, no van a vivir hacinados, van a poder invertir su dinero en salud, en educación, en la familia. Mi deseo es que sigan así unidos, comprometidos y perseverantes, como estuvieron todos estos años”.

Cabe hacer presente que la obra destaca por estar emplazada un 83,21% en zona urbana y 16,79% en zona rural, dando pie a la interconexión comunal.

