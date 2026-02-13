Logran contener parte del avance del incendio forestal en el Fuerte Aguayo en Viña del Mar: 140 hectáreas ya han sido consumidas

Bomberos informó que logró contener parte del avance del incendio forestal que se registra en el sector del Fuerte Aguayo en la comuna de Viña del Mar.

El comandante del Cuerpo Bomberos de la ciudad de Viña del Mar, Héctor Cáceres Villanueva, indicó que "hemos logrado contener parte del avance del incendio con los equipos que están desplegados".

El voluntario agregó que "está trabajando junto conmigo el tercer y segundo comandante" y que el siniesttro de momento ya ha consumido 140 hectáreas.

Cerca de 20 unidades se encuentran trabajando para extinguir las llamas, entre carros de combate y apoyo logístico, con 140 voluntarios.

Cáceres dio a conocer que la emergencia "está amenazando el sector poblado del de Portezuelo".

Finalmente, informó que "estamos coordinando con el resto de las entidades y equipos de emergencia para poder frenar el avance y en este momento está en proceso de evacuación de las personas que habitan en el sector".

(Imagen: @Informa3Chile)

PURANOTICIA