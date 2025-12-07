Lo Vásquez: autoridades eclesiásticas piden reemplazar velas por ayuda social

La Iglesia Católica realizó un llamado a resignificar las tradicionales ofrendas entregadas por los miles de peregrinos que llegan al Santuario de Lo Vásquez, en Casablanca, Región de Valparaíso. En medio del masivo desplazamiento de fieles, las autoridades eclesiásticas pidieron reemplazar velas y flores por aportes concretos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

El obispo de Valparaíso, Jorge Vega, instó a los devotos a cumplir sus promesas a través de gestos solidarios que se transformen en apoyo directo para familias que atraviesan dificultades en estas fechas. Planteó que es tiempo de superar “la mentalidad de la vela y de las flores” para avanzar hacia ofrendas que se traduzcan en obras efectivas de misericordia, como la entrega de alimentos. Estos aportes, afirmó, permitirán preparar cajas navideñas para quienes más lo necesitan.

En paralelo, el rector del Santuario de Lo Vásquez, presbítero Winstor Hardy, señaló que durante este domingo y lunes habrá sacerdotes disponibles para acompañar a los peregrinos, brindar contención espiritual y ofrecer el sacramento de la confesión. La autoridad destacó que la celebración mantiene su carácter comunitario y pastoral, reforzando el sentido de fe y fraternidad que marca cada año esta tradicional peregrinación.