Lo que se sabe del caso de la banquetera que dejó plantadas a cuatro parejas el día de sus bodas en Viña, Limache, Olmué y Quillota

Lo que debía ser uno de los días más felices para cuatro parejas terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla luego de que la banquetera Probarte, contratada para proveer comida y equipamiento para sus bodas, simplemente no se presentara a los eventos. Los matrimonios estaban programados un mismo fin de semana en Viña del Mar, Limache, Olmué y Quillota, pero ninguno recibió el servicio comprometido.

La ausencia de la empresa dejó a los novios sin mesas, sillas, comida ni bebidas, obligándolos a reaccionar de forma urgente para evitar que sus celebraciones se arruinaran por completo. En todos los casos, la planificación de meses se vio interrumpida por la inesperada falta de respuesta de la banquetera y la imposibilidad de contactar a sus representantes en el momento crítico.

Entre los afectados se encuentran Carolina y Renzo, quienes celebraban su matrimonio en Viña del Mar y habían pagado más de 12 millones de pesos por un evento para 200 invitados. Pese a la inversión y a la organización previa, al llegar el día se encontraron prácticamente sin ningún elemento de lo pactado, viéndose forzados a buscar soluciones de emergencia para continuar con la ceremonia.

"No teníamos mobiliario, no teníamos comida, no teníamos bebestible, no teníamos hielos. Teníamos solo un par de flores que habían quedado montadas del día anterior", comentó Carolina, según consigna 24 Horas. Por su parte, Renzo indicó que, ante el abandono, familiares y amigos corrieron para salvar la boda: “Terminamos gastando $11 millones más. Mucha gente fue a comprar a supermercados y a botillerías”.

En Limache ocurrió lo mismo. Eugenia, una novia de nacionalidad rusa que trabaja como influencer («Rusa en Chile») comentó que "media hora antes de la ceremonia descubrimos que la banquetera simplemente no llegaría. No había mesas, ni sillas, ni comida". Frente a esta situación, se organizó un asado para no cancelar la boda.

Cabe hacer presente que la banquetera Probarte ya había pasado por situaciones similares el año 2017, donde se les acusó de estafar a novios ad portas de sus bodas. Frente a este nuevo hecho, la empresa salió al paso de las graves acusaciones.

“Ese día, por circunstancias externas que interfirieron directamente en la operación y que escaparon a mi capacidad de control, los servicios comprometidos no pudieron ser ejecutados. Si bien, existieron factores que impidieron la realización de los eventos, asumo plenamente la responsabilidad que me corresponde como representante legal y dueña del servicio“, explicó la dueña de la banquetera.

Asimismo, sostuvo que "como corresponde, se iniciará el proceso de reembolsos e indemnizaciones para todas las personas y familias afectadas. Cada caso será abordado de manera individual, con el fin de garantizar un proceso justo, respetuoso y totalmente transparente. Sé que ninguna acción borrará lo sucedido, pero reitero mi compromiso total con la reparación, la verdad y la responsabilidad".

