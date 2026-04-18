Lo que se sabe de la molesta sirena de barco que suena en la bahía de Valparaíso hasta Concón

Hace un par de días que a distintos horarios se escucha una sirena de barco sonar por un par de segundos que se repite cada cierto rato.

El incesante sonido todo indica que es generado desde un barco y muchos vecinos en redes sociales han reflejado que aquello sería por la niebla que ha sido protagonista de la costa en los últimos días.

Esta sirena se hizo mucho más molesto durante la noche de este viernes y madrugada del sábado, de hecho, a eso de las 6 de la mañana fue muy notoria debido al silencio de la noche.

Esta sirena se ha escuchado en Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca y hasta en Concón según reportes de los mismos cibernautas en redes sociales.

Puranoticia.cl pudo indagar que esta sirena sería generada por el portaviones norteamericano de propulsión nuclear USS Nimitz (CVN-68) que recaló en la bahía de Valparaíso el pasado 17 de abril, en el marco del despliegue "Southern Seas 2026".

Nuestro equipo intentó tomar contacto con la Armada para poder conocer detalles de aquella molesta sirena y las razones de su sonido permanente además de confirmar si efectivamente su origen es el portaviones mencionado, sin embargo, no tuvimos respuesta hasta el cierre de esta nota.

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