Lluvias permiten recuperar reservas hídricas en la región de Valparaíso: embalse Los Aromos supera el 80% de su capacidad

Luego de los intensos sistemas frontales de los últimos días, Esval informó que los principales embalses de la región de Valparaíso alcanzaron en promedio un 34% de su capacidad. La recuperación de estas reservas, junto con la recarga artificial de Los Aromos, fortalece el abastecimiento de agua potable para la zona.

El embalse Los Aromos supera el 80% de su capacidad total, con más de 28 millones de metros cúbicos acumulados. Este volumen permite asegurar el abastecimiento de agua potable del Gran Valparaíso, el Litoral Norte y La Ligua para la próxima temporada.

“Las lluvias han sido un gran aporte para recargar las principales reservas hídricas de la región y mitigar el impacto de la sequía", destacó el gerente regional de Esval, Alejandro Romero.

En cuanto al aporte de la conducción reversible Aromos-Concón, se indicó que esta obra permite recargar de manera artificial el embalse y que tuvo una inversión de más de $28.000 millones por parte de la sanitaria.

“Desde que iniciamos el periodo de recarga, a mediados de junio, hemos impulsado 4,6 millones de m3 a Los Aromos desde nuestra planta de producción de Concón. En esto ha sido relevante también el apoyo de las autoridades y regantes, con quienes trabajamos en conjunto por una gestión integrada de la cuenca del río Aconcagua”, agregó el ejecutivo.

ESTADO DE EMBALSES

• Los Aromos: registra 28,3 millones de m3acumulados, lo que representa un 81% de su capacidad total (35 millones de m3).

• Tranque La Luz (reserva hídrica de Placilla y Curauma, en Valparaíso): está en su máxima capacidad, con 5,4 millones de m3 embalsados.

• Lago Peñuelas: alcanzó los 13,5 millones de m3, con un volumen acumulado del 14% (dada su gran capacidad total, de 95 millones de m3).

LLUVIAS Y NIEVE

Varias localidades registran un superávit de agua caída, en comparación con un año normal a la fecha. Petorca acumula 202 mm (un 67% de aumento), San Felipe alcanza los 224 mm -con un 61% de superávit-y Los Andes registra 185 mm (12% de incremento). En tanto, Valparaíso llegó a 250 mm, con niveles prácticamente normales.

Finalmente, durante el último sistema frontal se registraron 200 mm de nieve en la cordillera de la cuenca del Aconcagua, alcanzando un total a la fecha de 588 mm, valor cercano al año anterior a la fecha.

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