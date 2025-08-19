Lluvias obligan a postergar trabajos de Esval que provocarán alteraciones en el tránsito del borde costero de Viña del Mar

Debido al pronóstico de un nuevo sistema frontal que traerá lluvias a la zona central este jueves y viernes, Esval reprogramó el mejoramiento del macrocolector Reñaca-Viña del Mar, que se ejecutaría esta semana en avenida San Martín, entre 14 y 15 Norte.

El subgerente zonal, Víctor Pimentel, explicó que "al intervenir un colector principal de gran diámetro e instalar un bypass para conducir las aguas servidas mientras se realiza el refuerzo de la estructura, las condiciones climáticas anunciadas no hacen aconsejable ejecutar estos trabajos, por el riesgo para nuestros equipos y la infraestructura".

CORTES Y DESVÍOS DE TRÁNSITO

De esta forma, se decidió reagendar esta intervención para la próxima semana, a partir del martes 26 de agosto, día en que las faenas se iniciarán con la instalación de un bypass para desviar las aguas servidas y permitir la inspección y limpieza del colector, entre las 10:00 y 16:00 horas.

En ese periodo, se intervendrá una pista de norte a sur, entre la rotonda 15 Norte/ Av. San Martín y 14 Norte (costado del borde costero, en dirección a Viña del Mar), permaneciendo habilitada la calzada izquierda para el tránsito vehicular.

Además, entre el martes 26 y el jueves 28 se trabajará durante la noche en la limpieza y videoinspección de la tubería, faenas que se ejecutarán de 21:00 a 6:00 de la mañana.

Posteriormente, se ocupará la misma pista, el viernes 29 desde las 20:00 horas hasta las 10 de la mañana del sábado 30, y el mismo sábado desde las 21:00 horas hasta las 5:30 de la mañana del domingo 31, para la instalación de la manga interior y finalizar el mejoramiento del colector.

En tanto, entre el martes 26 y la madrugada del domingo 31, estarán temporalmente cerradas la vereda y ciclovía en el tramo señalado, por lo que se habilitarán los desvíos correspondientes para peatones y ciclistas por la vereda oriente de 14 Norte, avenida Libertad y 17 Norte para retornar a avenida Jorge Montt.

TRABAJOS

Los trabajos, con una inversión de $336 millones, consideran el uso de la tecnología CIPP (Cured in Place Pipe), no invasiva y de menor impacto, en una de las principales conducciones de aguas servidas de la región, que recibe las descargas de más de 65 mil hogares.

El mejoramiento de la tubería consiste en la instalación de una manga de resina, que al solidificarse forma una nueva estructura al interior de la existente, reforzando el colector, previniendo filtraciones y prolongando su vida útil por más de 50 años.

PURANOTICIA