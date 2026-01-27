Lluvias elevan turbiedad del río Aconcagua y activan alerta amarilla en Los Andes

Producto de la variación en la calidad del agua del río Aconcagua, hecho provocado por las precipitaciones registradas en la zona cordillerana de la región de Valparaíso, Esval informó la activación de una alerta amarilla en la comuna de Los Andes.

Los sensores de la empresa sanitaria regional han detectado más de 38 mil unidades de turbiedad (NTU), niveles que son casi 40 veces superiores a la capacidad de tratamiento de la planta de producción El Sauce, en la comuna de Los Andes.

Ante este escenario, el sistema productivo no puede operar con el río como fuente directa, por lo que la sanitaria está abasteciendo a la comunidad mediante pozos y otras fuentes de respaldo, manteniendo el suministro en condiciones normales.

Los equipos operacionales de la compañía han reforzado el monitoreo del comportamiento del río Aconcagua, debido a que las precipitaciones han generado un importante arrastre de sedimentos y material particulado al curso de agua.

Al respecto, el subgerente zonal de Esval, Rodrigo Lastra manifestó que "estamos aplicando protocolos preventivos para enfrentar estos eventos y operar de forma segura con fuentes alternativas. Nuestro objetivo es mantener la estabilidad del servicio para todos los hogares de Los Andes".

Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad a cuidar el consumo de agua durante este periodo, evitando almacenamientos innecesarios para no afectar las reservas que permiten sostener la operación mientras continúe la condición de alta turbiedad.

